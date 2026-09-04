Začátek září jako nevyšší čas. Spodní listy rajčat musí pryč

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Začátek září jako nevyšší čas. Spodní listy rajčat musí pryčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Září je měsícem, kdy máme na zahradě spousty rajčat, která je zapotřebí ochránit před plísní. Ta totiž už v mnohých zahradách začíná doslova řádit. Byla by škoda nechat rostliny jen tak napospas. Postarat se o ně můžeme velmi jednoduchým způsobem. Stačí nám pouze odstranit spodní listy, které začíná samotná plíseň napadat jako první. Postupem času nám možná na rostlině zůstanou už jenom plody, což ale vůbec nevadí.
Plíseň rajčat
Zdroj: Radek Štěpán
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