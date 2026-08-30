Otočil jsem hrnek dnem vzhůru a přejel po něm nožem. Za minutu krájel rajče jako přes másloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Otočil jsem hrnek dnem vzhůru a přejel po něm nožem. Za minutu krájel rajče jako přes máslo
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