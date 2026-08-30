Školní spoje jsou zpět. Jihlavskou MHD ale dál ovlivní opravy silnic

Školní spoje se vracejí
Od začátku září končí letní provoz jihlavské MHD. Znovu proto vyjedou všechny spoje určené pro dny školního vyučování a některé linky se vrátí na své běžné trasy.
Linky 2 a 12 budou od 1. září opět jezdit po standardní trase a znovu obslouží zastávky na Brněnské ulici. Novou zastávku dostane také linka 4. Ta bude nově zastavovat v Havlíčkově ulici mezi hlavním nádražím a viaduktem směrem do Hruškových Dvorů.
D a F zatím pojedou jednou za hodinu
Na některých linkách ale zůstane provoz omezený. Linky D a F budou od 1. do 25. září jezdit pouze jednou za hodinu. Od 29. září se jejich interval vrátí na běžnou půlhodinu.
Nové jízdní řády platné od 1. září jsou už zveřejněné na webu Dopravního podniku města Jihlavy.
Linku 10 čeká objížďka
Výraznější změny čekají cestující na lince 10 kvůli opravě silnice do Kosova a Kosovské ulice.
V úterý 1. září pojedou ranní spoje ještě po běžné trase. Posledním spojem bude autobus s odjezdem z Kosova v 8:11. Od spoje, který vyrazí ve 12:35 z Masarykova náměstí, už budou autobusy mezi zastávkami Kosovská, E.ON a Kosov jezdit po objízdné trase přes obchvat, Helenín a spojovací komunikaci Helenín–Kosov. Stejná trasa bude platit po celý následující den.
Kvůli delší objížďce mohou mít spoje zpoždění.
Největší omezení přijde od čtvrtka 3. do pondělí 7. září, kdy bude uzavřena celá Kosovská ulice. Linka 10 v této době vynechá část své běžné trasy a ze zastávky Zoologická zahrada pojede přes Brněnský kopec, Na Člunku a obchvat směrem do Kosova.
Změní se také některé zastávky. Zastávku Kosovská, Colas nahradí Brněnský kopec a místo zastávky Kosovská, KSÚS budou cestující využívat zastávku Na Člunku. Náhradní zastávka Kosovská, E.ON vznikne za křižovatkou s obchvatem ve směru na Helenín u výstupu z podchodu.
„Pokud se podaří práce dokončit dřív, vrátí se linka 10 na Kosovskou ulici před plánovaným termínem, to by bylo ideální,“ uvedl ředitel DPMJ Radim Rovner.
Do provozu míří nové autobusy
Dopravní podnik města Jihlavy zároveň pokračuje v obnově svého vozového parku. Od čtvrtka 27. srpna nasadil do pravidelného provozu tři nové plynové autobusy.
Vozy jezdí na CNG a využívají BioCNG z regionální produkce z bioplynové stanice v Herálci. Dopravní podnik tím pokračuje v modernizaci a postupné ekologizaci městské dopravy.
Další nová vozidla dorazí během podzimu. První tři nové parciální trolejbusy by měly do Jihlavy přijet 17. září. Na konci října pak dopravní podnik očekává dalších dvanáct vozů – šest parciálních a šest standardních trolejbusů.
Nové autobusy a trolejbusy si budou moci lidé prohlédnout také při dni otevřených dveří. Ten se uskuteční v neděli 20. září v areálu Dopravního podniku města Jihlavy v Brtnické ulici.