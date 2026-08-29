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Odpověď USA na čínskou PL-17: Nová střela AIM-424 „Malice“ má chránit letadlové lodě

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Americké námořnictvo odtajnilo raketu AIM-424 „Malice" s dosahem přes 460 km. Střela představuje další krok v americké snaze udržet si náskok ve vzdušném boji na velké vzdálenosti především vůči Číně v indopacifickém prostoru. Kontext a srovnání s PL-17 a R-37M.
Odpověď USA na čínskou PL-17: Nová střela AIM-424 „Malice“ má chránit letadlové lodě

Odpověď USA na čínskou PL-17: Nová střela AIM-424 „Malice“ má chránit letadlové lodě

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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