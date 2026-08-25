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AXIS License Plate Verifier: Nové kamerové sady Axis zjednodušují kontrolu vjezdu i monitoring dopravy

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Kromě samotné registrační značky dokáže aplikace AXIS License Plate Verifier za optimálních podmínek rozpoznat také typ, barvu a model vozidla.
AXIS License Plate Verifier: Nové kamerové sady Axis zjednodušují kontrolu vjezdu i monitoring dopravy

AXIS License Plate Verifier: Nové kamerové sady Axis zjednodušují kontrolu vjezdu i monitoring dopravy

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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