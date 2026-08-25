AXIS License Plate Verifier: Nové kamerové sady Axis zjednodušují kontrolu vjezdu i monitoring dopravy

Společnost Axis Communications představuje tři nové kamerové sady s předinstalovanou aplikací AXIS License Plate Verifier, které zjednodušují automatické čtení registračních značek a identifikaci vozidel. Jednotlivé varianty jsou optimalizované na různé dopravní situace – od pomalu projíždějících vozidel u závor přes plynulý provoz až po rychlejší dopravu ve dvou jízdních pruzích. Analyzuje přímo kamera bez potřeby externího serveru.
Aktuální nabídku tvoří sady AXIS P3285-LVE Kit License Plate Verifier, AXIS P1485-LE Kit License Plate Verifier a AXIS P1486-LE Kit License Plate Verifier. Všechny spojuje předinstalovaná aplikace k rozpoznávání registračních značek vozidel (SPZ) přímo v kameře. Liší se však konstrukcí, dosahem, počtem sledovaných jízdních pruhů a maximální rychlostí vozidel. Zákazník si může vybírat kameru podle toho, zda potřebuje například automatizovat vjezd na firemní parkoviště, monitorovat příjezdovou komunikaci, nebo číst registrační značky v rychlejším provozu na dálnici. Srovnání produktů uvádí rychlosti až 30, 105 a 130 km/h a vzdálenosti snímání od 2 až do 30 metrů podle zvoleného modelu.
AXIS License Plate Verifier: Pokročilá analytická aplikace přímo v kameře
Kromě samotné registrační značky dokáže aplikace AXIS License Plate Verifier za optimálních podmínek rozpoznat také typ, barvu a model vozidla. Výsledky lze následně využít nejen k dohledání konkrétního vozidla, ale také k automatizaci dalších úkonů.
Systém může také zjednodušit každodenní provoz například na parkovištích, u vjezdů do logistických a průmyslových areálů nebo v uzavřených kampusech. Pravidelně přijíždějící vozidla můžou získat automatický přístup bez nutnosti kontroly karet, čipů nebo zásahu obsluhy, zatímco průjezdy vozidel, která do areálu nepatří, lze zaznamenat nebo na ně navázat další akci.
Přímo v kameře lze vytvářet seznamy povolených a blokovaných registračních značek a na základě výsledku rozpoznání např. automaticky ovládat závoru. Seznam může obsahovat až 10 000 značek, přičemž celkově lze pracovat až s 30 000 položek. Aplikace zároveň vytváří záznamy událostí s náhledem registrační značky, což usnadňuje následné vyhledávání a kontrolu průjezdu vozidel.
Tři kamery do různých typů provozu
Pomalu jedoucím vozidlům je určena souprava AXIS P3285-LVE Kit License Plate Verifier. Nenápadná 2MPx kopulová kamera snímá registrační značky v jednom jízdním pruhu ze vzdálenosti 2 až 7 metrů při rychlosti vozidel do 30 km/h. To z ní dělá vhodnou variantu zejména k závorám, branám, vjezdům na parkoviště a dalším místům, kde vozidla přirozeně zpomalují. Kamera má odolnost IK10 a lze ji bezpečně instalovat i v nižší, snadno dostupné výšce.
Tam, kde vozidla není vhodné kvůli identifikaci zpomalovat nebo zastavovat, lze využít AXIS P1485-LE Kit License Plate Verifier. Tato robustní bullet kamera 2MPx je vhodná do plynulého provozu a dokáže číst registrační značky v jednom pruhu při rychlosti vozidel až 105 km/h ze vzdálenosti 7 až 20 metrů. Hodí se proto například k monitorování příjezdových komunikací nebo k dopravnímu dohledu v městském prostředí.
Nejvyšší výkon při sledování rychlejší dopravy nabízí AXIS P1486-LE Kit License Plate Verifier. Bullet kamera 3MPx využívá snímač s technologií global shutter, která umožňuje zachytit rychle se pohybující objekty s nízkým zkreslením. Kamera dokáže rozpoznávat registrační značky vozidel jedoucích rychlostí až 130 km/h, a to současně ve dvou jízdních pruzích. Vhodná je například k monitorování frekventovaných příjezdových komunikací, městského provozu nebo rozsáhlejších areálů, kde je nutné pokrýt víc pruhů jedinou kamerou.
Spolehlivé čtení ve dne i v noci
Při rozpoznávání registračních značek je zásadní nejen rozlišení, ale především schopnost zachytit čitelnou značku za různých světelných podmínek. Kamerové sady proto využívají obrazové technologie Axis určené ke zvládání náročného osvětlení. Technologie Lightfinder 2.0 pomáhá zachovat důležité detaily při slabém světle a OptimizedIR zajišťuje infračervený přísvit ve tmě. U modelu P1485-LE pomáhá Forensic WDR například v situacích s výraznými rozdíly mezi světlými a tmavými částmi obrazu a nechybí ani elektronická stabilizace kvůli omezení vlivu vibrací v místě instalace.
Otevřená architektura umožní snadnější integraci
Všechny tři nové sady jsou připravené k použití s předinstalovanou aplikací, což zjednodušuje jejich nasazení. Praktický přínos spočívá zejména v možnosti vybrat si odpovídající kameru podle konkrétní dopravní situace, a přitom zachovat stejný princip rozpoznávání značek a integrace. Otevřená API umožňují propojení se systémy správy videa Axis i s platformami třetích stran. Řešení lze postupně rozšiřovat podle potřeb konkrétního provozu. U kontroly vjezdu lze například kameru přímo integrovat se síťovými dveřními kontroléry a reléovými moduly.
Součástí ochrany zařízení je také hardwarová platforma Axis Edge Vault, která chrání identitu zařízení, jeho integritu a citlivé informace a bezpečné úložiště kryptografických klíčů s certifikací FIPS 140-3 Level 3.
Klíčové vlastnosti kamerových sad s AXIS License Plate Verifier:
- rozpoznávání registračních značek a za optimálních podmínek také typu, barvy, značky a modelu vozidla;
- pro provoz do 30 km/h, do 105 km/h v jednom pruhu nebo do 130 km/h ve dvou;
- technologie Lightfinder 2.0, OptimizedIR a u vybraných modelů Forensic WDR;
- P1486-LE využívá global shutter k zachycení rychle jedoucích vozidel s nízkým zkreslením;
- otevřená API k integraci se systémy Axis a VMS třetích stran.
- vestavěná kybernetická ochrana Axis Edge Vault s FIPS 140-3 Level 3.
Nové kamerové sady AXIS P3285-LVE Kit License Plate Verifier, AXIS P1485-LE Kit License Plate Verifier a AXIS P1486-LE Kit License Plate Verifier budou dostupné prostřednictvím distribučních kanálů Axis v třetím kvartálu 2026.
Zdroj: Axis Communications
Autor/Licence fotografie: AXIS P1485 LE kit a AXIS P3285 LVE kit, Axis Communications