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Nejdůležitější nejsou titulky. Důležité je, jestli se člověku, kterému pomáháte, skutečně změní život, říká v rozhovoru Hynek Čech

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Před časem se REGI BASE dostal do centra nové mediální pozornosti v souvislosti s vydáním knihy o Jiřím Schamsovi. O současnosti fondu, jeho dalších projektech, návratu ke starým sporům i o tom, proč podle Hynka Čecha nakonec rozhodují především konkrétní výsledky, jsme hovořili s předsedou správní rady Nadačního fondu REGI BASE I.
Nejdůležitější nejsou titulky. Důležité je, jestli se člověku, kterému pomáháte, skutečně změní život, říká v rozhovoru Hynek Čech

Nejdůležitější nejsou titulky. Důležité je, jestli se člověku, kterému pomáháte, skutečně změní život, říká v rozhovoru Hynek Čech

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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