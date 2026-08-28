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Plzeň zažila senzační obrat proti Crvenej Zvezde. Srbští fanoušci ale předvedli něco, za co klub čeká mastná pokuta od UEFA

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Čtvrteční večer 27. srpna 2026 v Plzni přinesl jednu z nejdivočejších odvet v historii Evropské ligy, a zároveň incident, který může Crvenou zvezdu bolet víc než samotné vyřazení.
Plzeň zažila senzační obrat proti Crvenej Zvezde. Srbští fanoušci ale předvedli něco, za co klub čeká mastná pokuta od UEFA

Plzeň zažila senzační obrat proti Crvenej Zvezde. Srbští fanoušci ale předvedli něco, za co klub čeká mastná pokuta od UEFA

Zdroj: Crvena Zvezda
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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