Plzeň zažila senzační obrat proti Crvenej Zvezde. Srbští fanoušci ale předvedli něco, za co klub čeká mastná pokuta od UEFA

Viktoria Plzeň otočila tříbrankové manko z prvního zápasu v Bělehradě výhrou 5:1 po prodloužení a postoupila do ligové fáze Evropské ligy. Jenže sportovní senzace se okamžitě přelila do jiného příběhu. V sektoru hostujících fanoušků se během zápasu objevil transparent oslavující odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiće, doprovázený chorálem skandujícím jeho jméno. A pak se stalo něco, co z běžného tribunového excesu dělá potenciálně mnohem vážnější případ: oficiální účty FK Crvena zvezda na X i Instagramu sporný motiv převzaly a sdílely dál. Komentáře pod příspěvkem byly vypnuté. Žádný distanc od incidentu na oficiálním webu klubu nepřišel.
Pět gólů, červená karta a 37 minut šílenství
Po porážce 0:3 v Bělehradě z 20. srpna měla Plzeň před odvetou mizivou šanci. Jenže už v 8. minutě otevřel skóre Adu a naděje ožila. Hosté sice bleskově odpověděli (Ivanić srovnal v 11. minutě), ale klíčový moment přišel v 53. minutě, kdy Bukari viděl červenou kartu a Crvena zvezda dohrávala v deseti.
Pak se strhla lavina. Višinský proměnil penaltu v 58. minutě, Hrošovský přidal třetí gól v 63. minutě. Dvojzápas byl rázem vyrovnaný na 3:3. V nastaveném čase základní hrací doby, v 90+5, poslal Kabongo z penalty Plzeň poprvé v součtu do vedení. A v 96. minutě prodloužení to zpečetil Krčík. Konečných 5:1, celkově 5:4. Dolejší Štruncovy sady explodovaly.
Co se dělo v hostujícím sektoru
Zatímco na hřišti probíhal obrat, v sektoru několika stovek hostujících fanoušků se odehrával jiný scénář. Podle shodných informací srbského serveru Nova.rs, českého iDNES i maďarského 24.hu se na tribuně objevil transparent s nápisem „Generale, večna slava i hvala“, volně přeloženo „Generále, věčná sláva a díky Vám“, věnovaný Ratku Mladićovi. Fanoušci zároveň skandovali jeho jméno.
Ratko Mladić velel armádě Republiky srbské během bosenské války. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii ho v listopadu 2017 uznal vinným z genocidy (včetně masakru ve Srebrenici), zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Dostal doživotí. Odvolací komora IRMCT rozsudek v červnu 2021 potvrdila. Pro UEFA je jeho glorifikace jednoznačně diskriminačním projevem: manuál UEFA/FARE řadí symboly s Mladićem k extremistické stadionové symbolice podporující etnickou nenávist.
Zásadní ale je, co následovalo po zápase. Oficiální účet Crvene zvezdy na X sporný motiv převzal. Podle 24.hu totéž udělal i instagramový účet @crvenazvezdafk, s vypnutými komentáři. Na oficiálním webu klubu vyšla jen sportovní reportáž o průběhu utkání. Žádné vysvětlení, žádný distanc.
Recidivista před disciplinární komisí
Pro Crvenou zvezdu nejde o první střet s UEFA kvůli Mladićovi. V srpnu 2018, v kvalifikaci Ligy mistrů proti litevské Sūduvě, několik tisíc fanoušků Zvezdy skandovalo totéž jméno a zpívalo oslavný chorál. UEFA případ kvalifikovala jako diskriminační chování a odvolací orgán potvrdil sankci: jeden domácí zápas bez diváků a pokutu 72 tisíc eur (tehdy zhruba 1,8 milionu korun).
Od té doby se seznam postihů prodlužuje:
- Říjen 2025 – po zápase s Bragou pokuta 20 tisíc eur za diskriminační chování fanoušků, aktivace dříve podmíněně odloženého zákazu prodeje vstupenek na venkovní zápas a nový podmíněný zákaz.
- Únor 2026 – další vysoké pokuty za „vzkaz nehodný sportovní akce“ a za „uvádění fotbalu a UEFA do hanby“.
- 26. srpna 2026 – den před odvetou v Plzni – UEFA na svém webu eviduje u Crvene zvezdy novou aktivní podmíněnou sankci: částečné uzavření stadionu s platností do 25. srpna 2028.
Jinými slovy: klub šel do plzeňské odvety už s čerstvě běžící podmínkou. A jeho fanoušci i jeho oficiální účty přidali další materiál do spisu.
Co říkají pravidla a co hrozí
Disciplinární řád UEFA v článku 14 odstavci 2 stanoví pro diskriminační chování fanoušků jasné minimum: pokuta plus buď částečné uzavření stadionu, nebo omezení prodeje vstupenek na venkovní zápasy. Odstavec 3 téhož článku pak dává disciplinární komisi prostor jít výrazně dál, až k zápasu bez diváků, kontumaci, odpočtu bodů nebo diskvalifikaci. Obecný strop pokuty pro kluby činí podle článků 6 a 8 až 10 milionů eur.
Pevný ceník neexistuje. Z precedentů ale vyplývá realistické rozmezí: minimálně nižší desítky tisíc eur plus zásah do návštěvnosti. Přitěžující okolnosti jsou tentokrát dvě. Za prvé recidiva, UEFA má ve spisu Mladiće z roku 2018, diskriminaci z roku 2025 i další postihy z roku 2026. Za druhé oficiální šíření: sporný obsah nešířili jen fanoušci na tribuně, ale i klubové účty na sociálních sítích.
Článek 26 odstavec 3 navíc umožňuje aktivovat dříve podmíněně odloženou sankci, pokud nový delikt spadá do stejné kategorie. Částečné uzavření stadionu, které Zvezda má v podmínce do srpna 2028, by se tak mohlo proměnit v reálný trest.
Procedurálně může disciplinární komise UEFA (CEDB) otevřít řízení na základě oficiálních zápasových reportů nebo podnětu disciplinárního inspektora. Rozhoduje zpravidla písemně. Podle dosavadní praxe z léta 2026 (CEDB 19. srpna řešila zápasy z 11. srpna) lze první rozhodnutí očekávat v řádu dnů až týdnů.
Dvě porážky jednoho klubu
Plzni jako pořadateli by sankce hrozila jen v případě, že by UEFA dovodila zanedbání pořadatelských povinností. Článek 16 odstavec 1 sice dává hostiteli odpovědnost za pořádek a bezpečnost, ale článek 14 odstavec 2 míří primárně na klub, jehož fanoušci se diskriminačního chování dopustili. Bez důkazu organizačního selhání je plzeňské riziko okrajové.
Crvena zvezda si z Plzně odváží dvojí porážku. Tu sportovní, jeden z nejbolestivějších obratů v historii srbského klubového fotbalu. A tu disciplinární, která teprve přijde. Vzhledem k sérii předchozích postihů a k tomu, že tentokrát sporný obsah šířil sám klub na svých oficiálních kanálech, už nejde jen o „ujetí kotle“. Je to test, jestli UEFA u chronického recidivisty sáhne po symbolicky tvrdším trestu, nebo zůstane u pokut, které Zvezda zjevně kalkuluje jako přijatelnou cenu za signál vlastnímu publiku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle