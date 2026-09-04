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Potápěč vylovil z Karibiku hodinky od Googlu, které ještě nikdo neviděl. I po týdnech ve slané vodě stále ukazovaly čas

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Koncem května 2026 vytáhl nejmenovaný potápěč z moře u ostrova St. Martin chytré hodinky, které Google oficiálně představil až o dva a půl měsíce později.
Potápěč pod vodou

Potápěč pod vodou

Zdroj: Picryl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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