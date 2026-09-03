Netflix natočil reklamu na GTA 6 a předobjednávky vyletěly o 436 % za jediný den. Majitelé PS5 z toho úplně šílí

Když Netflix 27. srpna 2026 spustil pro své předplatitele speciální premiéru s názvem
Grand Theft Auto VI: An Extended Look, nešlo o žádný třicetivteřinový spot ani sestřih trailerů. Rockstar Games připravil 27minutový showcase složený výhradně z herních záběrů pořízených na PlayStationu 5. A reakce trhu přišla okamžitě. Podle odhadů analytické firmy Sensor Tower, které zveřejnil server TheWrap, vyletěly předobjednávky GTA 6 v den premiéry o 436 % oproti předchozímu dni. Na PS5 šlo o nárůst o 606 %. Na Xboxu jen o 127 %. Právě tato propastná disproporce vysvětluje, proč z celé akce nejvíc těží a nejvíc se o ní mluví mezi majiteli PlayStationu. Internetové diskuze, sociální sítě i herní fóra zaplavily příspěvky hráčů na PS5, kteří sdílejí screenshoty svých potvrzených předobjednávek. Čísla jim dávají za pravdu: PlayStation držel podle odhadů Sensor Tower zhruba 77 % všech předobjednávek GTA 6 ještě před premiérou na Netflixu a showcase tento náskok jen prohloubil. Proč zrovna Netflix a co z toho obě strany mají
Spolupráce Netflixu a Rockstaru nezačala tímto showcasem. Už v listopadu 2023 přistála na streamovací platformě mobilní
Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Extended Look ale posunul partnerství na úplně jinou úroveň. Viceprezident Netflixu Brandon Riegg to popsal jasně: odhalení GTA jsou kulturní momenty a Netflix chce být místem, kde se ten nejambicióznější způsob vyprávění napříč médii potkává s největším publikem.
Krátkodobé výsledky mu dávají za pravdu. Během hodiny od premiéry stoupl počet amerických uživatelů aplikace Netflix o 35 % oproti předchozí hodině. Webové návštěvy vyskočily o 125 % nad srovnávací průměr. Stažení aplikace v USA v ten den vzrostla o 24 %. A za první sledovaný týden nasbíral Extended Look na Netflixu
31,1 milionu zhlédnutí a obsadil první místo v 87 z 93 zemí. To není reklama. To je mediální událost. PlayStation versus Xbox: čísla mluví jasně
Rockstar celý showcase natočil na PS5 a Sony otevřeně komunikuje „úzké partnerství“ s vývojáři i marketingový claim „plays best on PS5“. Výsledek? Do 28. srpna, tedy den po premiéře, byly celkové předobjednávky o 572 % nad průměrem předchozích 30 dní. A PlayStation si z toho koláče bral lví podíl.
Starší snapshot Sensor Tower z 20. července 2026 ukazoval 3,15 milionu předobjednávek na PlayStationu oproti 0,93 milionu na Xboxu. Pozdější odhady publikované serverem
GamesBeat mluví o celkových zhruba 4,6 milionu kusů se 77% podílem PlayStationu, tedy přibližně 3,54 milionu PS5 versus 1,06 milionu Xbox. Důležité upozornění: nejde o oficiální čísla Rockstaru ani mateřského Take-Two. Sensor Tower staví odhady na vlastním produktu Video Game Insights, který sleduje nákupy a tržby pomocí pokročilého modelování a rozsáhlých datových zdrojů včetně agregace z více než čtyř milionů veřejných hráčských profilů.
I tak je trend nepřehlédnutelný. Majitelé PS5 mají konkrétní důvody k nadšení:
Celý showcase běžel ze záběrů na PS5 Sony slibuje haptickou odezvu DualSense, adaptivní triggery, Tempest 3D Audio a rychlé načítání přes SSD Marketing je postaven kolem PlayStationu jako primární platformy
Obsahová exkluzivita typu misí jen pro PS5 potvrzená není. Ale prezentační a marketingová dominance je zřejmá.
Rekordní kampaň v historickém kontextu
Analytická firma Newzoo označila první týden předobjednávek GTA 6 za
nejsilnější start předobjednávkové kampaně ve svém datasetu. V USA a pěti největších evropských trzích šlo v prvním týdnu o zhruba 4,6 miliardy korun v digitálních předobjednávkových tržbách, globální dopočet Newzoo dává asi 6,3 miliardy korun. Take-Two ve své investorské prezentaci ze 7. srpna 2026 mluví o „výjimečném startu předobjednávek“.
Pro srovnání: Sensor Tower uvádí historické objemy předobjednávek u předchozích hitů:
Hra Odhadované předobjednávky GTA V (2013) ~7 milionů Cyberpunk 2077 ~8 milionů Call of Duty: Modern Warfare 3 ~6,5 milionu GTA 6 (k 28. 8. 2026) ~4,6 milionu
GTA 6 přitom mělo v den Extended Looku stále téměř tři měsíce do vydání. Přímé srovnání jednodenního marketingového skoku s jinými tituly ve stejné metodice se nepodařilo dohledat, ale jde o mimořádný skok v rámci už tak rekordně silné kampaně.
Co to znamená pro české hráče
Česko patří mezi oficiálně podporované trhy: Rockstar výslovně uvádí Česko mezi zeměmi s otevřenými předobjednávkami na PlayStation Store i Xbox Store. Samostatná česká čísla prodejů veřejně neexistují, české nákupy ale s největší pravděpodobností spadají do širších globálních odhadů.
České ceny jsou na obou platformách shodné:
Standard Edition – 2 009 Kč Ultimate Edition – 2 499 Kč
Datum vydání je
19. listopadu 2026 na PS5, PS5 Pro a Xbox Series X|S. PC verze k vydání oznámená není. Kdo si hru předobjedná před 20. listopadem, dostane bonus Vintage Vice City Pack. Digitální předobjednávky zahrnují navíc měsíc služby GTA+ a možnost předběžného stažení od 12. listopadu. Zajímavý detail: i fyzická krabička obsahuje pouze kód ke stažení, nikoli disk.
Má smysl předobjednávat teď? Pro hráče, kteří GTA 6 koupí tak jako tak v den vydání, ano: bonusy a týdenní náskok předběžného stažení jsou reálná přidaná hodnota. Kdo chce počkat na recenze, o nic zásadního nepřijde. Hra nikam neuteče.
Dvacet sedm minut na Netflixu dokázalo to, co běžný marketing nedokáže: proměnit showcase videohry v globální kulturní událost s měřitelným dopadem na miliony nákupních rozhodnutí. A PlayStation z toho vyšel jako jednoznačný vítěz.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík