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Ve věku 61 let zemřel brněnský básník a signatář Charty 77 Milan Ohnisko

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Ve věku 61 let náhle zemřel básník, publicista, redaktor a signatář Charty 77 Milan Ohnisko. Brněnský rodák prožil většinu života v moravské metropoli, od roku 2012 žil v Praze. Za svou básnickou sbírku Světlo v ráně získal v roce 2017 cenu Magnesia Litera.
Ve věku 61 let zemřel brněnský básník a signatář Charty 77 Milan Ohnisko

Ve věku 61 let zemřel brněnský básník a signatář Charty 77 Milan Ohnisko

Zdroj: Nedělní chvilka poezie
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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