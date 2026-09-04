Vyvrtal do pařezu díry a nasypal do nich hrst kuchyňské soli. Za pár týdnů ho rozbil holýma rukama

Odstranění nevzhledného pařezu ze zahrady se může zdát náročné, ale nemusí to tak být. Stačí si vzít k ruce docela obyčejnou kuchyňskou sůl a několik jednoduchých nástrojů. Uvidíte, že to půjde úplně samo.
Jak se zbavit pařezu s pomocí soli
Pařez můžete účinně odstranit s minimálním úsilím a bez použití škodlivých chemikálií. Opravdu vám bude stačit je to, co najdete v kuchyni.
Sůl je však vždy třeba použít správně. Pokud některý z doporučených kroků vynecháte, pak se pařezu pravděpodobně jen tak nezbavíte. Abyste mohli začít, budete potřebovat následující položky. elektrickou vrtačku s velkým vrtákem. kuchyňskou sůl (několik kilogramů v závislosti na velikosti pařezu) vodu odměrku a lžíci Zdroj fotografie: Freepik Odstranění pařezu pomocí kuchyňské soli je jednoduchá a ekologická metoda, která vyžaduje jen trochu trpělivosti.
Prvním krokem při odstraňování pařezu je jeho příprava na absorpci solného roztoku, který použijete. Začněte tím, že pomocí elektrické vrtačky vytvoříte v horní části pařezu řadu otvorů. Tyto rozmístěte asi 8 až 10 cm od sebe od sebe a snažte se je
vyvrtat alespoň 15 centimetrů hluboko, v závislosti na velikosti pařezu. Nejlepších výsledků podle rady z webu ArborWorks dosáhnete, když otvory vytvoříte pod úhlem směrem dovnitř a dolů jakoby do kuželovitého tvaru. Tím se zvětší povrch pařezu, do kterého pronikne více soli a urychlí se proces rozkladu. Aplikace soli krok za krokem
Po vyvrtání otvorů vezměte lžíci kuchyňské soli a nasypte ji do každého otvoru. Sůl působí podle webu
LawnStarter jako vysoušedlo a odčerpává vlhkost ze dřeva, což napomáhá rychlejšímu vysychání a rozkladu. Po přidání soli nalijte do každého otvoru asi půl šálku vody, aby se dobře rozpustila a pronikla co nejhlouběji do dřeva. Voda také napomáhá pomalému pronikání roztoku do celulózy pařezu, což je pro rychlý proces rozkladu klíčové. Zdroj fotografie: Mokkie / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0 Nedovolte pařezu, aby na vaší zahradě zacláněl déle, než je nezbytně třeba. Místo toho se ho zbavte s použitím soli. Opakovaná aplikace soli
Při této metodě je klíčová trpělivost. Každé dva týdny byste proto měli aplikaci soli a vody opakovat. Do každého otvoru přidejte více soli a následně vody. Tato průběžná aplikace zajistí, že si vaše kuchyňská pomocnice zachová svou účinnost při vysušování pařezu do té doby, dokud to bude třeba.
Postupem času bude dřevo stále více vysychat a křehnout, což výrazně jeho usnadní konečné odstranění. Nakonec už stačí pařez obvykle jen rozbít lopatou. Ovšem tuto nežádoucí ozdobu zahrady můžete proměnit i v půvabnou dekoraci – slušet mu to bude třeba v podobě domečku pro trpaslíky, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři