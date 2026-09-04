Češky přestávají kupovat jogurt. Nahrazují ho 1 trikem, po kterém vyjde porce na 5 Kč

Bílý jogurt patří v českých kuchyních k základní výbavě lednice. Čím dál víc lidí ale kelímky z obchodu nechává v regálu a jogurt si vyrábí sami doma. Nejde o žádné kuchařské umění. Stačí jeden jednoduchý trik a několik korun.
Bílé jogurty z regálu jdou stranou
Obliba bílých jogurtů u nás roste a s ní i chuť vyrobit si je po svém. Zatímco dřív platila domácí výroba za výsadu nadšenců s jogurtovačem, dnes ji zvládne kdokoli s obyčejným hrncem. Lidé k ní sahají ze tří důvodů: – chtějí mít přehled o tom, co jedí; – vadí jim hromady plastových kelímků v koši; – a hlavně jim vadí cena, která u kupovaných jogurtů v posledních letech znatelně vyskočila.
Domácí verze všechny tři věci řeší najednou. Ve sklenici skončí jen to, co tam sami dáte, obal používáte pořád dokola a náklady spadnou na zlomek toho, co platíte v obchodě.
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Tajemství, kvůli kterému už jogurt nemusíte kupovat, je prosté. K výrobě potřebujete pouze dvě věci: mléko a pár lžic bílého jogurtu s živými kulturami. Ten jogurt slouží jako startér, který mléko promění na další jogurt.
A tady přichází ten pravý trik. Z každé hotové várky si stačí odložit několik lžic a použít je jako startér pro tu příští. Kultura se takto množí pořád dokola, dokud časem nezeslábne a nebude ji potřeba osvěžit. V praxi to znamená, že jeden jediný kelímek koupíte naposledy a dál už si jogurt vyrábíte prakticky donekonečna sami.
Kultura z jedné sklenice rozjede další várku, takže se jogurt vyrábí pořád dokola bez nákupu nového kelímku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč porce vyjde na pár korun
Ekonomika je to, co většinu lidí přesvědčí, a spočítat si ji zvládne každý. Z litru mléka naplníte zhruba pět sklenic velikosti klasického kelímku, takže cenu litru stačí vydělit pěti. U běžného plnotučného mléka se tím dostanete na pár korun za jednu porci.
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Skutečný rozdíl ale dělá samotný trik. Startér už podruhé nekupujete, protože si ho pokaždé necháte z předchozí sklenice, takže náklad na porci se scvrkne prakticky na cenu mléka. Když k tomu pořídíte mléko ve slevě, hranice kolem pěti korun za porci je úplně reálná. Kupovaný bílý jogurt přitom stojí v regálu několikanásobek.
Postup zvládne i začátečník
Samotná výroba zabere pár minut práce a pak už jen čekáte. Postupujte takto:
Litr plnotučného mléka nejdřív pomalu zahřejte skoro k varu, na teplotu kolem 90 až 95 stupňů, a nechte ho tak zhruba pět minut. Tím se zbavíte nežádoucích bakterií a jogurt bude mít lepší strukturu. Potom je potřeba teplotu rychle srazit na 40 až 45 stupňů. Nejjednodušší je postavit hrnec do dřezu s ledovou vodou a chvíli míchat. Na téhle fázi celá výroba stojí: v příliš horkém mléce choulostivé kultury zaniknou a v příliš studeném se vůbec nerozběhnou, proto se vyplatí teploměr. Do vlažného mléka teď vmíchejte startér, přelijte směs do čistých sklenic a nechte ji v teple zrát šest až osm hodin. Poslouží trouba nahřátá na nízkou teplotu, sušička na ovoce nebo osvědčené zabalení do peřiny. Nejlépe se jogurt dělá přes noc. Čerstvá chuť bez zbytečných přísad Přečtěte si také: Ani máslo, ani smetana. Tvarohové knedlíky se nerozvaří díky 1 surovině, kterou má doma každý
Kromě úspory dostanete i jogurt, jaký v regálu jen tak nenajdete. Neobsahuje přidaný cukr, konzervanty ani zahušťovadla a je nabitý živými kulturami, které svědčí trávení. Chuť máte navíc plně ve svých rukou. Výsledek řídíte délkou zrání, kratší doba dá jemnější a mírnější jogurt, delší zase hutnější a víc nakyslý, takže si postupně vyladíte přesně tu variantu, která vám chutná.
Počítejte s tím, že domácí jogurt vydrží v lednici jen několik dní, protože v něm nic nekonzervuje. Doslazovat ho medem, ovocem nebo marmeládou je proto lepší až těsně před podáváním. Jogurtovač k tomu všemu mít nemusíte, i když udržování stálé teploty s ním bývá o něco pohodlnější.
Zdroje: https://magazin.recepty.cz/clanky/domaci-jogurt-bez-jogurtovace-je-to-jednodussi-nez-jste-si-mysleli-586.html, https://www.vlasta.cz/recepty/jak-vyrobit-domaci-jogurt-bez-jogurtovace/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-udelat-domaci-jogurt-30000619.html, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/proteinovy-jogurt-ze-4-surovin-recept-navod-jak-na-to/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/6149-domaci-jogurt-vyroba