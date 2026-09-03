Samsung oblíbený stylus zrušil, Apple ho chce vrátit. Skládací iPhone Ultra může dostat obrovskou výhodu

Příběh je paradoxní. Samsung roky budoval image svých velkých skládacích telefonů jako produktivních nástrojů: psaní, kreslení, anotace přímo na vnitřním displeji perem S Pen. Jenže u modelů Galaxy Z Fold7 a Z Fold8 tuto podporu zrušil. A právě v momentě, kdy Samsung z prémiového segmentu skládacích telefonů pero vyklidil, se ukazuje, že Apple interně prototypoval zkrácený Apple Pencil pro svůj očekávaný skládací iPhone, často označovaný jako iPhone Ultra. Pokud by ho Apple skutečně dotáhl do prodeje, obsadil by pozici, kterou Samsung dobrovolně opustil. Slovo „může“ je tu ale klíčové, zatím jde o interní prototyp, ne o potvrzené příslušenství.
Samsung pero ze skládaček stáhl
Galaxy Z Fold6 byl poslední skládací Samsung, který podporoval S Pen Fold Edition. Na vnitřním displeji s ním šlo psát, kreslit a ovládat Air Command. Modely Z Fold7, Z Fold8 i Z Fold8 Ultra už ale S Pen nepodporují, potvrzuje to přímo oficiální srovnávací stránka Samsungu.
Důvod? Samsung na svém australském webu v odpovědi na zákaznický dotaz vysvětluje, že šlo o konstrukční řešení zaměřené na zlepšení skládacího displeje, snížení hmotnosti a zvýšení odolnosti. Zmiňuje i zpětnou vazbu od uživatelů. Z Fold8 má hmotnost 201 gramů a důraz na hladší mechanismus otevírání, Z Fold7 je v otevřeném stavu tenký pouhé 4,2 milimetru.
Důležité upřesnění: Samsung nezabil S Pen jako značku. Pero dál žije v řadě Galaxy S Ultra, u Galaxy S26 Ultra je integrovanou součástí telefonu. Zmizelo konkrétně ze skládacích modelů, kde zákazníci přišli o aktivní psaní a kreslení na velké vnitřní ploše.
Co přesně Apple testoval
Podle reportingu Marka Gurmana z Bloombergu Apple interně vyzkoušel vlastní kratší, kompaktnější verzi Apple Pencilu určenou přímo pro skládací iPhone. Nejde o převzetí konceptu S Pen ani standardní iPad Pencil. Prototyp je popisovaný jako kratší a zavalitější než současné varianty pro iPad. Pro srovnání: Apple Pencil Pro měří 166 mm, Apple Pencil s USB-C 155 mm. Verze pro iPhone Ultra by měla být ještě menší.
Uchycení a nabíjení by fungovalo magneticky na boku zařízení, podobně jako u iPadových variant. Jenže právě tady narážíme na praktické problémy prototypu. Podle AppleInsideru by ale pero leželo po delší boční straně zavřeného telefonu a uživatel by ho musel před rozložením sundat, jinak by překáželo otevírání. A pak je tu ještě vážnější obava: měkčí a tenčí povrch skládacího displeje by mohl být náchylnější k viditelným stopám od hrotu stylusu. Jak shrnuje 9to5Mac, právě tohle může být hlavní důvod, proč Apple pero zatím odkládá.
Gurman sám označuje vydání Apple Pencilu pro skládací iPhone za nepravděpodobné. Jde o interně testovanou možnost, ne o potvrzený produkt.
Proč by to byla tak výrazná výhoda
Síla potenciálního tahu leží právě v tom. Samsung z aktivního stylusu u Foldů ustoupil. Žádný jiný velký výrobce skládacích telefonů dnes nenabízí srovnatelné řešení s aktivním perem. A Apple mezitím u svého skládacího iPhonu podle Bloombergu chystá rozvržení systému ve stylu iPadu, tedy aplikace vedle sebe na vnitřním displeji, který má být zhruba o velikosti iPadu mini.
Stylus na takové ploše by z telefonu udělal nástroj pro ruční poznámky, anotace dokumentů, přesný výběr prvků a rychlé skicování. Přesně ten typ produktivity, který Samsung u Z Fold6 se S Penem propagoval a u novějších modelů obětoval ve prospěch tenkosti a nízké hmotnosti.
V úzkém segmentu prémiových skládaček knižního typu by to byl diferenciátor, který dnes u nejviditelnějšího soupeře chybí. Samozřejmě, stylus sám o sobě nerozhodne celý souboj. Rozhoduje i cena, odolnost displeje a pantu, kamery, software a reálná dostupnost kusů. Ale jako komunikační zbraň by to fungovalo silně.
Když se všechno vyjasní a kolik to bude stát
Apple má oficiálně oznámenou keynote na 9. září 2026 v 10:00 pacifického času. Bloomberg už v dubnu napsal, že skládací model má být představen v září po boku iPhonu 18 Pro a Pro Max. Jenže to nemusí znamenat okamžitý prodej. Analytik Ming-Chi Kuo očekává, že předobjednávky a prodej skládacího iPhonu začnou až později ve čtvrtém čtvrtletí 2026, s omezenými objemy do konce roku, podobně jako kdysi u iPhonu X.
Cenově se pohybujeme vysoko. Bloomberg mluví o částce nad 2 000 dolarů, Kuo odhaduje 2 300 až 2 500 dolarů. Při kurzu ČNB 20,80 Kč za dolar to vychází zhruba na 47 800 až 52 000 Kč, ale to je americká cena bez evropských přirážek a DPH. Pro český retail dává smysl počítat spíš s hladinou nad 60 tisíc korun. Oficiální česká cena neexistuje, stejně jako potvrzené datum dostupnosti pro náš trh.
Co se týče Apple Pencilu pro iPhone Ultra: pokud by vůbec vznikl, pravděpodobně by šlo o samostatně prodávané příslušenství, ne o součást balení. Apple dnes všechny varianty Pencilu prodává zvlášť a nic nenasvědčuje změně tohoto modelu.
Má smysl čekat?
Pokud vás láká kombinace iOS a skládací konstrukce, minimálně stojí za to počkat na zářijovou keynote, tehdy se vyjasní hardware, software a načasování prodeje. Pokud potřebujete stylusovou práci už teď, nejbezpečnější volba v ekosystému Applu zůstává iPad s Apple Pencil Pro. A u Samsungu je nutné počítat s tím, že aktivní pero na vnitřním displeji měl naposledy Z Fold6, novější modely ho nepodporují.
Apple zatím zkouší vrátit do skládacího telefonu funkci, kterou Samsung z prémiového segmentu sám vyklidil. Jestli se mu podaří přetáhnout přes fázi prototypu, dozvíme se nejdříve 9. září.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman