Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Samsung oblíbený stylus zrušil, Apple ho chce vrátit. Skládací iPhone Ultra může dostat obrovskou výhodu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Samsung vyřadil podporu stylusu S Pen z nových skládacích Foldů. Apple mezitím interně testuje vlastní kratší Apple Pencil pro svůj skládací iPhone.
Appla iPhone, ikonické logo, záda telefonu

Appla iPhone, ikonické logo, záda telefonu

Zdroj: Pexels
Reklama
Další články z Mobify.cz
Netflix natočil reklamu na GTA 6 a předobjednávky vyletěly o 436 % za jediný den. Majitelé PS5 z toho úplně šílí
Netflix natočil reklamu na GTA 6 a předobjednávky vyletěly o 436 % za jediný den. Majitelé PS5 z toho úplně šílí
Při přechodu na nový Android stačí pamatovat na jednu věc. Ušetříte hodiny otravné konfigurace a nic neztratíte
Při přechodu na nový Android stačí pamatovat na jednu věc. Ušetříte hodiny otravné konfigurace a nic neztratíte

Stačí jedno klepnutí na starém telefonu, a nový Android si prakticky nastaví sám. Většina lidí to ale udělá...

Kompletní seznam telefonů, které dostanou od Samsungu funkci detekce podvodů. Ve hře jsou i starší modely
Kompletní seznam telefonů, které dostanou od Samsungu funkci detekce podvodů. Ve hře jsou i starší modely

Samsung a Google testují rozšíření funkce Scam Detection na celkem dvanáct modelů Galaxy, včetně telefonů,...

ChatGPT v hledáčku Evropské komise. Hrozí mu tvrdá regulace, jakou dosud neznal
ChatGPT v hledáčku Evropské komise. Hrozí mu tvrdá regulace, jakou dosud neznal

Evropská komise formálně zařadila ChatGPT mezi velmi velké internetové vyhledávače. OpenAI má čtyři měsíce...

WhatsApp vás brzy varuje před podvodníky přímo v chatu. Nikdo už se potom k vašim zprávám nedostane
WhatsApp vás brzy varuje před podvodníky přímo v chatu. Nikdo už se potom k vašim zprávám nedostane

WhatsApp testuje funkci, která přímo v okně konverzace označuje podezřelou zprávu od neznámého čísla, a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.