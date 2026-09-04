Ani sůl, ani ocet. Kysané zelí zůstane křupavé a nezkvasí příliš díky 1 věci, kterou přidávají Poláci odjakživa

Naložíte plný soudek, týdny trpělivě čekáte a pak z něj vytáhnete měkkou rozbředlou hmotu, která chutná jako octový salát z krámu. Tenhle scénář zná skoro každý, kdo si někdy zkusil udělat kysané zelí doma. Přitom stačí málo. V polských kuchyních se po generace předává jedna jediná surovina, po které zůstane zelí pevné, svěží a nepřekvasí do kyselé kaše.
Tajemství polské spíže se jmenuje křen
Ta věc, kterou hospodyně za Olší házejí do zelí i okurek odjakživa, je křen. Nastrouhaný kořen nebo pár křenových listů proložených mezi vrstvy nakrouhaného zelí dělá přesně to, co většina Čechů od domácího zelí marně čeká. Drží ho pevné a brání tomu, aby se rozteklo do kaše.
V našich končinách se křen bere hlavně jako ostrá přísada k masu a uzeninám. V polské tradici má ale mnohem širší roli. Do kvašené zeleniny se přidává jako přírodní konzervant, který jídlu prodlouží životnost a zároveň mu dodá pikantní tón.
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Za vším stojí sirné látky, kterými křen doslova čpí. Právě ty, co člověka při strouhání pálí do očí. „Sirné hořčičné silice, díky nimž má křen výrazný antibiotický efekt,” popsal pro web Prima Living bylinkář Martin Kolár. Tyhle silice v nádobě se zelím tlumí choulostivé mikroby, které by jinak pletivo rozložily a proměnily zeleninu v mazlavou hmotu.
Sirné silice z křenu drží v soudku na uzdě mikroby, které by zelí rozložily v měkkou hmotu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když kvašení ovládnou správné bakterie a nepřevezmou ho plísně ani hnilobné zárodky, zelenina zůstává pevná a kyselost se drží v příjemné rovině. Křen tak řeší dva problémy naráz. Zelí nezměkne a zároveň nepřekysne.
O křupavost se postarají třísloviny z listů
Druhé tajemství se jmenuje třísloviny, odborně taniny. Znáte je z trpkého vína nebo silného čaje, po kterých se stahuje jazyk. Uvnitř soudku brzdí činnost enzymů, které narušují pevnost rostlinných buněk. Zelenina díky tomu drží tvar a zůstává křupavá.
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Nejvíc tříslovin se skrývá v listech. Bohatě jich mají dubové listy, které patří do nakládané zeleniny odjakživa, a dobře poslouží i lístky z rybízu nebo višně. Taniny najdete i v tuhých vnějších listech zelné hlávky, které stejně obvykle putují do koše. Otrhejte jich pár, opláchněte je a vmáčkněte mezi krouhanku, klidně až úplně dolů pod první vrstvu.
Sůl v receptu zůstane, jen nehraje první housle
Nadpis slibuje zelí bez soli, tak si to hned upřesněme. Bez soli se pravé kysané zelí neobejde. Sůl totiž rozjede mléčné kvašení a hned v prvních dnech srazí škodlivé bakterie. Počítejte zhruba s dvaceti gramy soli na kilo nakrouhaného zelí.
Co ale sůl neumí, je zaručit křupavost. Tu obstarají křen a třísloviny z listů. A ocet? Ten do soudku vůbec nepatří. Zelí naložené v octě nekvasí, jen se v kyselém nálevu marinuje, takže přijde o probiotika i o pravou plnou chuť.
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Na křupavé a nepřekvašené zelí si pohlídejte tři věci:
S množstvím křenu to nepřehánějte. Pár lžic nastrouhaného kořene nebo hrst listů na kilo zelí bohatě stačí. Když ho nasypete moc, zelí zůstane až nepříjemně tvrdé a příliš ostré. Důležitá je i čistota a vzduch. Pracujte s pečlivě vydrhnutým nádobím a zelí ve všech fázích udržujte ponořené pod vlastní šťávou nebo slabým solným nálevem, ať se k němu nedostane kyslík. Roli hraje také teplota a výběr hlávky. Prvních pár dní nechte soudek v pokojové teplotě kolem dvaadvaceti stupňů, aby se kvašení rozběhlo. Potom ho přesuňte do chladu mezi pěti a patnácti stupni, kde se proces zpomalí a zelí nepřekysne. A vsaďte na pevnou hlávku z pozdního sběru, rané a měkké zelí se rozpadne dřív, než se kvašení pořádně rozjede.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-docilit-krupaveho-kysaneho-zeli-rady-a-tipy/, https://living.iprima.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/kren-je-koreni-a-lek-jak-pestovat-cesky-zensen-lecive-recepty-kasel-ryma-bolest-klouby-zdravi, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/nakladane-zeli.html, https://www.i60.cz/clanek/detail/35768/take-nedate-dopustit-na-kysane-zeli, https://beszamel.se.pl/przepisy/przetwory/kapusta-kiszona-z-jalowcem-i-chrzanem-wideo-re-c9MA-4Qo3-Cnii.html, https://aniagotuje.pl/przepis/kapusta-kiszona