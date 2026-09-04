Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Senioři můžou od října dostávat mnohem víc peněz a většina to neví. Rozhoduje to, kde bydlíte

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Od října čeká část českých seniorů změna, která se propíše rovnou do […]
Senioři můžou od října dostávat mnohem víc peněz a většina to neví. Rozhoduje to, kde bydlíte

Senioři můžou od října dostávat mnohem víc peněz a většina to neví. Rozhoduje to, kde bydlíte

Zdroj:
Reklama
Další články z Spotřebitelov.cz
Špatné zprávy pro české seniory k valorizaci důchodů 2027. Někteří senioři si polepší jen o 300 Kč
Špatné zprávy pro české seniory k valorizaci důchodů 2027. Někteří senioři si polepší jen o 300 Kč
Čechům se v elektroautech dělá zle: Může za to 1 přehlížená funkce, kterou má skoro každý zapnutou
Čechům se v elektroautech dělá zle: Může za to 1 přehlížená funkce, kterou má skoro každý zapnutou

Elektromobil sveze tiše, plynule a bez trhání. Přesto z něj některým lidem […]

Senioři si mohou sáhnout na velké peníze: Stát vrací až 13 800 Kč, čas je ale jen do 1. února
Senioři si mohou sáhnout na velké peníze: Stát vrací až 13 800 Kč, čas je ale jen do 1. února

Statisíce lidí v důchodu se kvůli jedné změně zákona ocitly v nepříjemné […]

Dobrá zpráva pro seniory: Vláda jim chce přidat až 3 600 Kč, jasno bude na konci září
Dobrá zpráva pro seniory: Vláda jim chce přidat až 3 600 Kč, jasno bude na konci září

Kolem důchodů se poslední týdny mluví o částce 3 600 korun. Zní […]

Nemáte je ještě v šuplíku? Těchto 19 mobilů má dneska obrovskou cenu, sběratelé za ně dávají klidně 200 000 Kč
Nemáte je ještě v šuplíku? Těchto 19 mobilů má dneska obrovskou cenu, sběratelé za ně dávají klidně 200 000 Kč

Ve spoustě domácností se válí zapomenutý mobil, který dávno dosloužil a od […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

Všechny články tohoto autora →
Spotřebitelov.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.