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Liberec chce postavit tři parkovací domy, slibuje přes 1 000 nových míst

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Revoluci v parkování slibuje Liberec. Plánuje stavbu tří parkovacích domů, které by měly přinést více než tisíc nových stání. Záměr počítá s využitím nezastavěných proluk, v parkovacích domech mají vedle parkování vzniknout i obchody, služby a městské byty.
Liberec chce postavit tři parkovací domy, slibuje přes 1 000 nových míst

Liberec chce postavit tři parkovací domy, slibuje přes 1 000 nových míst

Zdroj: Vizualizace město Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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