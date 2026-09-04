Liberec chce postavit tři parkovací domy, slibuje přes 1 000 nových míst

„Statutární město Liberec začíná naplňovat svou strategii modernizace dopravy a zklidnění širšího centra města. Zásadním parkovacím prostorem se pro Liberec má stát objekt u budoucího krajského terminálu s kapacitou bezmála 570 míst. Radní už tento týden projednali a schválili architektonickou studii prvního ze tří plánovaných parkovacích domů, který vyroste ve Frýdlantské ulici,“ uvádí v tiskové zprávě mluvčí Liberce Jana Kodymová.
[clanek:899133]
Moderní polyfunkční objekt ve Frýdlantské ulici nabídne přibližně 180 parkovacích míst, komerční parter i městské bydlení.
„V přípravě jsou současně i další lokality – oblast v sousedství Papírového náměstí a sídliště kolem ulic Františkovská a Oldřichova v centru. Tam se počítá s kapacitou 300 až 400 míst. Celkem tak pro obyvatele a návštěvníky Liberce vznikne více než 1 000 nových parkovacích stání,“ vypočítává mluvčí Liberce. Ve všech případech se podle ní jedná o proluky, tedy nezastavěná místa.
Cílem je podle Liberce vytvořit síť moderních parkovacích kapacit umístěných na městském vnitřním okruhu s návazností na pěší trasu do historického centra města, MHD a občanskou vybavenost.
„Smyslem je odlehčit přetíženému centru a zlepšit podmínky pro rezidenty i návštěvníky. Díky vhodně zvoleným lokalitám v blízkosti historického a dolního centra Liberce mohou tyto stavby velmi pozitivně navázat na stávající charakter a vzhled území. Ve všech případech půjde o polyfunkční stavby, jejichž parterová část může být doplněna například o prodejny a služby. V případě Frýdlantské ulice a lokality u Papírového náměstí také o bydlení. Investorem těchto parkovacích domů nemusí být nutně město,“ vysvětluje náměstek primátora Liberce pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj).
Jednou z priorit je podle něj i budoucí vizuální podoba připravovaných staveb.
„Všechny by měly ideálně zapadnout do prostředí města a doplnit tak nevyužité prostory. Tím se výrazně zlepší i veřejný prostor,“ podotýká. Velkokapacitní parkovací dům P+R u terminálu
Klíčovou stavbou v připravované sérii parkovacích domů je samostatný velkokapacitní parkovací dům typu P+R (Park & Ride), situovaný severně od budovy dopravního terminálu.
„ Jeho hlavním úkolem je zachytit automobily přijíždějící do města ještě před vstupem do uliček centra a umožnit řidičům pohodlný přestup na veřejnou i železniční dopravu,“ uvádí Kodymová.
Objekt má nabídnout celkem 567 parkovacích stání, umístěných v 1,5 podzemním a 4,5 nadzemních podlažích. V přízemí budovy mají vzniknout nájemní prostory pro retail a služby. Krytý předprostor objektu podpoří architektura s výraznou římsou.
Vizualizace parkovacího domu u dopravního terminálu.
„Budova je hmotově rozčleněna tak, aby přirozeně zapadla do měřítka okolní zástavby. Výrazným architektonickým prvkem bude fasáda tvořená dynamickými lamelami z cortenu, které svým materiálem i estetikou přímo odkazují k železniční tematice a historii lokality,“ uvádí náměstek primátora. Frýdlantská ulice
Stavba je situována na městských pozemcích na stávajícím povrchovém parkovišti pod budovou ortopedické kliniky Movela s přímým vjezdem z Frýdlantské ulice. Jedná se o osmipodlažní polyfunkční budovu s obestavěným prostorem 22 417 m³.
Návrh podoby parkovacího domu ve Frýdalntské ulici.
Návrh počítá s přibližně 180 parkovacími stáními od prvního do pátého nadzemního podlaží a v prvním a druhém nadzemním podlaží s komerčními prostory o celkové ploše 177 m² určenými pro obchody a služby.
V horních podlažích, od šestého do osmého nadzemního patra, navrhuje studie 9 městských bytových jednotek o celkové ploše přibližně 531 m².
Součástí projektu je také úprava vnějšího okolí stavby, včetně výsadby nové zeleně a kultivace veřejného prostoru ve Frýdlantské ulici.
Rada města už zadala odboru Kancelář architektury města předložit do letošního října návrh projektového týmu. Do března 2027 bude dokončena studie ekonomické proveditelnosti a do června 2027 město zahájí samotnou projektovou přípravu chystané výstavby.
Parkovací dům Papírové náměstí
„Projekt v blízkosti památkově chráněné zóny Papírového náměstí reaguje na dlouhodobou absenci parkovacích kapacit pro obyvatele i návštěvníky této rozvíjející se kreativní a rezidenční čtvrti,“ uvádí mluvčí Liberce.
Umístění stavby je navrženo na městských pozemcích s ohledem na historickou zástavbu blízkého Papírového náměstí a přilehlých ulic.
„Architektonické řešení klade důraz na to, aby nová hmota objektu nerušila genius loci této památkové zóny,“ uvádí město v tiskové zprávě.
Vizualizace podoby parkovacího domu Papírové náměstí.
Kapacita parkovacího domu bude 300 až 400 parkovacích stání. Součástí má být i parkovací zázemí pro cyklisty.
„Objekt má sloužit primárně rezidentům z přilehlého okolí a ke zklidnění povrchového parkování přímo na náměstí, které se má v budoucnu proměnit v pěší a odpočinkovou zónu. Souběžně s výstavbou parkovacího domu dojde k revitalizaci přilehlého veřejného prostranství, úpravě dlážděných ploch a doplnění městské zeleně,“ uzavírá Jiří Janďourek.