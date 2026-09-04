Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu pračky a pračky se sušičkou, výsledek odhalil žrouta energie a mnohé nepříjemně překvapí

Pračka se sušičkou v jednom vypadá jako chytrá koupě. Za cenu jednoho přístroje dostanete dva a k tomu ušetříte místo v koupelně. Když jsme ale porovnali, kolik proudu spotřebuje obyčejná pračka a kolik kombinovaný přístroj s funkcí sušení, narazili jsme na číslo, které z pohodlného spotřebiče dělá tichého žrouta energie.
Samotné praní vyjde na pár korun
Začněme tím, co je na praní levné. Obyčejná pračka je dnes docela skromný spotřebič. Úsporný model třídy A spotřebuje na jeden cyklus zhruba půl kilowatthodiny, méně úsporné kusy se dostanou blíž k 0,8 kilowatthodiny. Při běžné ceně elektřiny se tak jedno praní vejde do několika korun.
Nejvíc proudu spolkne ohřev vody. Ten si vezme až čtyři pětiny spotřeby, zbytek připadá na motor a chod bubnu. Ušetřit se proto dá hlavně nižší teplotou. Většině prádla bohatě stačí program na 40 stupňů a na peněžence to znát nebude. Až sem jsou na tom klasická pračka i prací část kombinovaného přístroje prakticky stejně.
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Zlom přijde ve chvíli, kdy prádlo místo na sušák pověsíte do bubnu k usušení. Tady se spotřeba láme přes koleno. Zatímco samotné praní stojí zlomek kilowatthodiny, sušení v kombinovaném spotřebiči si vezme zhruba dvě až čtyři a půl kilowatthodiny na jeden cyklus. Celé kolo praní se sušením se u těchto přístrojů vyšplhá běžně na 3,6 až 6,5 kilowatthodiny.
Sušicí funkce spolkne u přístroje dva v jednom nejvíc energie; věšení na sušák tomu předejde. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro srovnání, samostatná sušička s tepelným čerpadlem zvládne stejnou porci prádla zhruba za jednu až dvě kilowatthodiny. Rozdíl je tedy několikanásobný, a to při každém jednom sušení. Právě sušicí funkce je ten žrout, který účet za pohodlný přístroj dva v jednom pořádně nafoukne.
Proč pračka se sušičkou spolkne tolik navíc
Vysvětlení se skrývá v technologii. Moderní samostatné sušičky pracují s tepelným čerpadlem, které teplo recykluje a spotřebu drží nízko. Ještě před pár lety přitom staré sušičky s obyčejným topným tělesem braly i přes deset kilowatthodin, takže je vidět, jaký skok tepelné čerpadlo přineslo.
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Kombinované pračky se sušičkou ale tepelné čerpadlo většinou nemají. Vlhkost z prádla odvádějí kondenzací a k ochlazení přitom obvykle používají vodu. Právě tenhle způsob sušení je energeticky náročný a stojí za tím, proč přístroj v sušicím režimu spotřebuje mnohem víc než samostatná sušička.
Rozdíly ve spotřebě při jednotlivých způsobech sušení shrnuje následující tabulka:
Způsob sušení Technologie Spotřeba na jeden sušicí cyklus Samostatná sušička s tepelným čerpadlem tepelné čerpadlo, které teplo recykluje 1 až 2 kWh Kombinovaná pračka se sušičkou sušení kondenzací, k ochlazení obvykle voda 2 až 4,5 kWh Stará sušička s topným tělesem obyčejné topné těleso přes 10 kWh Usuší míň, než vypere Přečtěte si také: Kadeřnice varuje ženy 60+: takhle si barvíte šedivé vlasy špatně. Přidává vám to i 7 let
Vyšší účet za elektřinu není jediné překvapení. Kombinovaný spotřebič skoro vždy usuší méně prádla, než kolik dokáže vyprat. Přístroj, který vypere osm až devět kilo, jich zvládne usušit jen čtyři až šest. Naplnit buben k prasknutí a pak všechno najednou usušit tedy nejde. Buď dáte do pračky rovnou méně prádla, nebo si po vyprání část odložíte a sušíte nadvakrát.
K tomu se přidává spotřeba vody. Protože řada modelů chladí kondenzaci vodou, spotřebuje jeden sušicí cyklus klidně až čtyřicet litrů navíc. Spotřebitelská organizace dTest při testu praček se sušičkou upozornila, že sušení je jejich nejslabší stránka:
trvá dlouho, prádlo z něj vychází pomačkanější, spotřeba je vysoká. Komu se pračka se sušičkou přesto vyplatí Přečtěte si také: Kadeřnice varuje seniorky: tenhle 1 sestřih vám v obličeji přidá 10 let, a přesto ho chce každá druhá
Přes všechno tohle má kombinovaný přístroj své místo. Do malého bytu nebo garsonky, kde není kam postavit dva velké spotřebiče, bývá řešení dva v jednom často jediná rozumná volba. Sedí i tomu, kdo suší jen občas a většinu prádla stejně věší na sušák. Výhodou navíc je, že mokré prádlo po vyprání nikam nepřekládáte a sušení naváže rovnou v tomtéž bubnu.
Kdo ale suší pravidelně a hodně, ten na pohodlí dlouhodobě doplácí. V takovém případě se víc vyplatí samostatná pračka a k ní sušička s tepelným čerpadlem. Zaberou sice víc místa, zato usuší celou dávku najednou a za výrazně nižší spotřebu. Než tedy po přístroji dva v jednom sáhnete, zvažte hlavně, jak často budete jeho sušicí funkci používat.
Zdroje: https://dvojka.rozhlas.cz/pracka-a-susicka-v-jednom-kompromis-ktery-vysledkem-prilis-nepotesi-8697288, https://www.drevostavitel.cz/clanek/kolik-stoji-provoz-pracky, https://www.spotrebitelov.cz/clanky/jaka-je-spotreba-susicky-pradla/, https://www.ossel.cz/spotreba-pracky/, https://www.livli.cz/magazin/vyhody-a-nevyhody-kombinovane-pracky-se-susickou-uspora-mista-vibrace-hluk-a-vaha/, https://www.skrblik.cz/radce/jak-vybrat/pracka-se-susickou-nebo-samostatna-susicka-a-pracka/