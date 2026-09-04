Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Papírová krajka aneb co jsem se naučila v seniorském věku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když jsem s kamarádkou dne 9.3.2019 jela do Olomouce na akci "Tvořivá Olomouc", ani ve snu mě nenapadlo, že se mně tam něco tak zalíbí, že se něco nového z rukodělných prací ve svém seniorském věku budu chtít naučit.
Papírová krajka aneb co jsem se naučila v seniorském věku

Papírová krajka aneb co jsem se naučila v seniorském věku

Zdroj: Motiv z omalovánek
Reklama
Další články z i60.cz
Staré housle
Staré housle
Můj nejoblíbenější učitel
Můj nejoblíbenější učitel

Toto téma jsme měli kdysi zpracovat v našem místním literárním spolku „S.P.I.,“ jehož tehdy jedna z...

Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ spouští službu Strážci internetu
Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ spouští službu Strážci internetu

Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ koordinovaný sdružením CZ.NIC přichází se službou Strážci internetu,...

Stále se ochotně a rád učím
Stále se ochotně a rád učím

Minulý týden jsem se vrátil z vydařeného zájezdu na jižní Moravě naší školy, kde jsem na pár hodin...

Sucho, vedro, láska… Vychází nová kniha spisovatelky Scarlett Wilkové
Sucho, vedro, láska… Vychází nová kniha spisovatelky Scarlett Wilkové

Předešlé romány této české autorky se staly bestsellery. Nyní jí vychází nová kniha s názvem Takové velké...

Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
i60.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.