Papírová krajka aneb co jsem se naučila v seniorském věku

Nebyla jsem na této akci poprvé, bývá vždy na jaře a na podzim. Ale v tento den tam poprvé byla paní, která se věnuje PAPÍROVÉ KRAJCE a touto technikou tvoří nádherné věci. Od přáníček, až po různé jiné dekorativní věci. Dokonce vyrobila celý betlém, který měla vystavený v Praze v Betlémské kapli.
U jejího stánku jsem zůstala tak dlouho, až si na mě našla v klubíčku dalších obdivovatelů čas. Ochotně a velmi mile odpověděla na všechny mé dotazy, ukázala základ, jak se taková krajka tvoří, co je k tvorbě potřeba a upozornila, že je u toho třeba hodně trpělivosti. Je to dost jemná a drobná práce, u níž je potřeba i přesnost. To když se například dělají ozdobné rámečky okolo nějakého obrázku. Když viděla, že mám o to dost velký zájem, dala mě vizitku s kontakty na sebe a svůj e-shop.
Doma jsem pak získané informace ve své hlavě zpracovávala a rozhodla se, že do toho půjdu. U této paní jsem si objednala startovací sadu zhruba za 3000 Kč, v níž byly pergamenové papíry, podložky, mřížky, nůžky na vystřihování, 2 šablony, vytlačovací kuličky a jehly na propichování. To vše opravdu jen na rozjezd, další pomůcky jsem si pak objednávala postupně a vždy před Vánocemi, abych si to dala pod stromeček. Dcera dokonce už dvakrát před Vánocemi paní napsala o poukázku, kterou mě pak dala jako dárek pod stromeček. Zejména šablony a mřížky jsou hodně drahé, vše je dovoz z Anglie.
A právě kvůli drahotě šablon si kupuji občas nějaké omalovánky a obrázky, z nich pak používám při tvoření této papírové krajky. A kdo má malířský talent, tak si obrázek může vytvořit sám ze své fantazie. Spoustu nápadů je pak také na Pinterestu. Tam jsou překrásné věci, stojí za to se na ně podívat. Člověk jen zírá, co všechno dokážou lidské ruce vytvořit z papíru.
Jsou senioři, kteří třeba špatně chodí, ale ruce mají v pořádku a mají rádi jemnou práci. A pro tyto seniory je to vhodné rukodělné tvoření. Byla jsem i na 2 kursech tohoto tvoření (v Olomouci a Hradci Králové) a vždy tam byla většina seniorů. Nejenže jsme se něco naučili, ale také jsme se skvěle pobavili, ale také utratili za různé ty šablony, mřížky a jiné pomůcky. A každá krajkářka také něco dovezla na jídlo, takže jsme se i najedli a zamlsali si na všech možných dobrotách. Kdo chce vidět mé další práce, najde je na tomto webu v galerii Papírová krajka.
Formou této papírové krajky se dělají různá přáníčka, kondolence, darovací obálky, dekorace třeba na svíčky, obrázky na stěnu, darovací taštičky, 3D andělé, kočárky, a spousta jiných věcí - fantasii se ani tady meze nekladou.