Žena prodala porcelánový reliéf z roku 1962 za 18 700 korun. O ceně rozhodl nízký náklad a glasura bez jediné praskliny

Klíč leží v autorství. Podle oficiální timeline Royal Copenhagen navrhl vánoční kus pro rok 1962 Kjeld Bonfils, a byl to jeho poslední ročník. Od roku 1963 převzal štafetu Henry Thelander, který pak dominoval další dvě dekády. Sběratelé takové přelomové body vnímají ostře: závěr jedné autorské éry dodává poslednímu kusu řady symbolický i tržní náboj.
Proč právě ročník 1962 přitahuje sběratele víc než sousední roky
Přidejte k tomu fakt, že výrobní náklady Bing & Grøndahl narostly do skutečně masových objemů až kolem roku 1965. Ročník 1962 spadá ještě do předmasové etapy, kdy z forem vycházelo méně kusů. Přesná čísla produkce sice veřejně dostupná nejsou, ale nepřímé důkazy mluví jasně: čím starší ročník, tím menší šance, že se na trhu objeví v perfektním stavu.
Jak stav glazury a kvalitativní třída mění cenu o řád
Dánský porcelánový dům DPH rozlišuje tři kvalitativní stupně: první sortu bez jakýchkoli vad, druhou sortu s drobnými nedokonalostmi a kategorii „zboží s chybou“ pro opravované či poškozené exempláře. Už samotná rýha přes tovární značku na spodní straně signalizuje druhou sortu a okamžitě sráží hodnotu.
U kusu starého přes šedesát let hraje glazura zásadní roli. Prasklina, odštípnutí, stopa po agresivním čištění: každý takový detail posouvá předmět o kategorii níž. Dánský zdroj popisující hillerødský prodej výslovně varuje před tvrdým drhnutím porcelánu před aukcí. Paradoxně tak snaha o „vylepšení“ může zničit právě to, co sběratel hledá: netknutý povrch s patinou odpovídající stáří.
Když se na aukci sejdou dva či tři vážní zájemci a předmět splňuje všechna kritéria (správný ročník, první sorta, kompletní glazura, čitelná značka), cena se může utrhnout od jakéhokoli katalogu. Podle dánského sekundárního zdroje nabídky vyskočily právě v posledních minutách dražby, což odpovídá typickému scénáři, kdy sběratelé čekají na závěr, aby zbytečně nerozehráli cenovou spirálu předčasně.
Tradice sahající do roku 1895 a její dopad na dnešní sběratelský trh
Bing & Grøndahl zahájilo výrobu ročníkových vánočních plat už v roce 1895, o třináct let dříve než konkurenční Royal Copenhagen. Každý rok nový motiv, reliéfní technika v moldě, modrobílá barevnost. Právě tato nepřetržitá řada trvající přes sto let činí z vánočních kusů B&G jednu z nejpřehlednějších sběratelských kategorií v evropském porcelánu.
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Pro ilustraci extrémního pólu: první platta z roku 1895 vznikla údajně v pouhých 400 exemplářích a formy byly po výrobě zničeny. Pozdější ročníky takovou raritou nedisponují, ale princip zůstává: starší kusy v bezvadném stavu se na trhu objevují stále řidčeji. Po sloučení obou porcelánek v roce 1987 pod hlavičku Royal Copenhagen pokračovala tradice dál, ovšem sběratelský zájem se soustředí především na předsloučenou éru s originální značkou B&G.
Kde v Česku nechat ocenit zděděný skandinávský porcelán
Kdo najde v kredenci po prarodičích modrobílý talíř s vánočním motivem a třemi věžemi na spodku, měl by postupovat systematicky:
Fotodokumentace: Snímky z více stran, detail motivu, hrana, zadní strana se značkou. Antik Praha doporučuje fotit za denního světla, ideálně na stole pod oknem. Popis stavu: Povrchové vady, praskliny, stopy po opravách, případná rýha přes značku. Bez poctivého přiznání stavu žádný odhadce nezačne pracovat. Identifikace ročníku: Pro období 1961–1965 hledejte zelenou značku se třemi věžemi a nápisem „B&G Kjøbenhavn Made in Denmark“. Po roce 1987 většina výrobků nese už značku Royal Copenhagen.
Ocenění nabízí v Česku hned několik subjektů. Antik Praha provádí online odhady na základě fotografií a popisu. Aukční galerie Artia oceňuje předměty zdarma a přijímá je do pravidelných měsíčních dražeb. Starožitnosti AVA slibují orientační reakci obvykle do 24 hodin.
Na českém Aukru se vánoční talíře Bing & Grøndahl občas objevují: exemplář z roku 1940 tam byl nedávno nabízen za 1 990 Kč bez jediného příhozu. Tuzemský trh se skandinávským porcelánem existuje, ale cenová hladina u standardních kusů zůstává výrazně pod úrovní, jakou zaznamenal hillerødský prodej.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková