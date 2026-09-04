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Za ČSSR to byla velká vzácnost. Kdo ji má, dostane dnes od sběratelů 500 000 Kč

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Zatímco běžní lidé v socialistickém Československu snili o západním zboží, v přísně střežených dílnách vznikal klenot nesmírné hodnoty. Dnes, po desítkách let, se tento nenápadný symbol státní reprezentace stal absolutním svatým grálem sběratelů.
Za ČSSR to byla velká vzácnost. Kdo ji má, dostane dnes od sběratelů 500 000 Kč

Za ČSSR to byla velká vzácnost. Kdo ji má, dostane dnes od sběratelů 500 000 Kč

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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