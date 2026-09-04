Za ČSSR to byla velká vzácnost. Kdo ji má, dostane dnes od sběratelů 500 000 Kč

Pokud se na někoho usmálo štěstí a má tento unikát v kompletním balení po předcích, může si dnes bez nadsázky odnést domů částku blížící se půl milionu korun. O jaký zapomenutý klenot se jedná?
Legendární symbol státnosti: Když se řekne Řád Bílého lva
Tím nejcennějším a nejkrásnějším, co mohlo v období let 1961 až 1990 opustit brány specializované výroby, je Československý řád Bílého lva (model ČSSR) ve své nejvyšší I. třídě pro občanskou skupinu. Tento majestátní klenot, tvořený pětiramennou hvězdicí o průměru 68 mm a osmicípou stříbrnou paprskovou hvězdou, byl symbolem té nejvyšší státní pocty. Mezi lidmi dodnes koluje mýtus, že toto vyznamenání mohl za socialismu získat jakýkoli zasloužilý občan naší vlasti. Pravda je však mnohem exkluzivnější. V tomto období byl řád udělován výhradně cizím státním příslušníkům jako diplomatické vyznamenání. Naši tehdejší hrdinové či umělci jej zkrátka získat nemohli, což z něj dnes dělá extrémně vzácný artikl, který se na našem území téměř nevyskytuje.
Mistrovské dílo z pražského Zukova s vůní socialismu
Za dokonalým řemeslným zpracováním tohoto řádu stál legendární národní podnik ZUKOV (Závody umělecké kovovýroby, Praha). Každý kus byl vyráběn s neuvěřitelnou precizností ze zlaceného stříbra vysoké ryzosti 925/1000 a byl zdoben nádhernými barevnými smalty. Oproti prvorepublikové verzi doznal socialistický model několika zásadních designových změn. Monogram na rubu se změnil na ČSSR.
Tradiční slovenský dvojkříž na hrudi lva nahradila pavéza s Kriváněm a plamenem. Z cípů hvězdy zmizely zemské znaky Čech, Moravy, Slezska i Podkarpatské Rusi. Počet tříd byl navíc zredukován z původních pěti na pouhé tři. Vzniklo tak designově čisté, ale politicky jasně definované dílo, které dnes fascinuje historiky i estéty po celém světě.
Jak poznat milionový originál?
Pokud doma narazíte na starou červenou krabičku, musíte se proměnit v detektiva. Klíčem k astronomické hodnotě jsou detaily. Občanská (civilní) skupina se bezpečně pozná podle závěsu s palmovými ratolestmi (vojenská verze má zkřížené meče). Na klenotech musíte hledat státní punc stříbra a značku výrobce ZUKOV.
Půl milionu na ruku
Statistika mluví jasně – v letech 1961–1990 bylo v občanské skupině I. třídy uděleno pouhých 54 kusů! To z něj dělá absolutní raritu. Zatímco původní pořizovací cena pro stát byla v řádu tehdejších stokorun za materiál a práci, dnes se samotný řád I. třídy prodává za 380 000 Kč až 410 000 Kč. Pokud máte kompletní sadu s originální červenou etuí a nepoškozenou šarlatovou velkostuhou z moaré hedvábí, hodnota šplhá k 450 000 až 500 000 Kč.
Skvělým příkladem z praxe je nedávný příběh sběratele, který zdědil pozůstalost po švédském diplomatovi působícím v 70. letech v Praze. Kompletní sadu nechal odborně posoudit a následně ji nabídl do sálové aukce s vyvolávací cenou 250 000 Kč. Po napínavém souboji se kladívková cena vyšplhala na 380 000 Kč, což po připočtení provize znamenalo pro kupujícího výslednou částku 456 000 Kč.
Pokud máte podezření, že by se podobný poklad mohl skrývat ve vaší rodinné pozůstalosti, nejlepší cestou k prodeji jsou renomované aukční domy. Zkuste prohledat staré kufry a trezory po předcích – možná tam na vás čeká životní překvapení!
Zdroje článku: Řád Bílého lva – Wikipedie, prazskyhradarchiv.cz, dspace.cuni.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová