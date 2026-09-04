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Policie v Německu začala lovit řidiče dronem z výšky a výsledky jsou alarmující. Na červenou projelo za 2 hodiny 16 hříšníků

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Hamburská policie vypustila nad křižovatku dron a jen za 2 hodiny zachytila 16 řidičů, kteří projeli na červenou. Přestupek každých 7,5 minuty.
Německo, policejní dron na sledování řidičů

Německo, policejní dron na sledování řidičů

Zdroj: NDR
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