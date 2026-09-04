Policie v Německu začala lovit řidiče dronem z výšky a výsledky jsou alarmující. Na červenou projelo za 2 hodiny 16 hříšníků

Začátkem června 2026 informovala veřejnoprávní stanice
NDR o nasazení policejního dronu nad jednou z hamburských křižovatek. Stroj visel ve vzduchu, snímal provoz v reálném čase a obraz posílal přímo policistům na zemi. Ti podle živého přenosu koordinovali pozemní hlídky, které přestupce okamžitě zastavovaly. Nešlo tedy o anonymní kameru, která potichu sbírá záznamy do archivu. Řidič se o svém prohřešku dozvěděl během několika minut, ve chvíli, kdy mu uniformovaná hlídka dala pokyn k zastavení. Za dvě hodiny takto policisté zaznamenali šestnáct případů průjezdu na červenou, což potvrdila i tagesschau. Proč jsou ta čísla alarmující? Protože Hamburg dlouhodobě řadí právě porušování světelné signalizace a nedání přednosti mezi významné příčiny nehod se zraněním. Proč zrovna dron a ne klasický radar
Pevné kamery na semaforech fungují spolehlivě, ale mají zásadní omezení: stojí na jednom místě a řidiči je znají. Dron je mobilní. Policie ho může poslat kamkoli, kde se problém zrovna vyskytne, na křižovatku s dočasně zvýšenou nehodovostí, na dálniční úsek během objížďky nebo do míst, kde by instalace pevné technologie trvala měsíce. Jedna baterie vydrží přibližně 30 minut letu, takže dvouhodinová akce vyžadovala několik výměn. Přesto je nasazení výrazně rychlejší a může být levnější než instalace nové pevné kontrolní technologie.
Hamburská policie drony neprezentuje jako náhradu stávajících systémů. Podle
oficiální dopravně-bezpečnostní bilance města za rok 2025 je řadí mezi „inovativní technologie“ doplňující klasické kontroly. Největší síla dronu tak není nepřetržitý provoz, ale schopnost rychle vytvořit kontrolu přesně tam, kde ji policie potřebuje. Co hrozí přistiženým řidičům
Německý spolkový katalog pokut rozlišuje několik stupňů závažnosti:
Základní průjezd na červenou – 90 eur (zhruba 2 250 Kč). Červená déle než 1 sekundu – 200 eur (asi 5 000 Kč), 2 body ve Flensburgu a měsíční zákaz řízení. S ohrožením ostatních – 320 eur (přibližně 8 000 Kč), 2 body a měsíční zákaz řízení.
Pro srovnání: v Česku se po novele za projetí na červenou nebo žlutou platí na místě 4 500–5 500 Kč, ve správním řízení 7 000–25 000 Kč a řidič dostává 6 trestných bodů. Německé pokuty jsou tedy v korunách nižší, ale měsíční zákaz řízení při závažnějším přestupku představuje citelný postih.
Právní opora pro dronový záznam v Hamburku stojí na § 18 odst. 1 hamburského policejního zákona (PolDVG) a navazujících předpisech. NDR v reportáži mluví o „nepřerušeném důkazním řetězci“: živý obraz ve vysokém rozlišení dokumentuje moment vjezdu do křižovatky a pozemní hlídka následně zajistí identifikaci řidiče. Obrana přestupce je samozřejmě možná prostřednictvím procesních námitek, ale samotné použití dronového záznamu jako důkazního prostředku není automaticky problematické.
Mohlo by to přijít i do Česka?
Česká policie drony v dopravě už používá. Ve Středočeském kraji dokumentovala přestupky nad křižovatkou na Hostivicku, v Jihomoravském kraji dron zachytil i jízdu na červenou. Jak popsala ČT24, řidiči bývají překvapeni, protože policisté je vidí, i když oni policisty ne. Systematický program dronového dohledu nad semaforovými křižovatkami po vzoru Hamburku ale zatím veřejně oznámen nebyl.
Technický i procedurální základ v Česku existuje. Chybí spíš kapacita: hamburská policie měla k únoru 2025 podle odpovědi městského senátu 27 dronů a 18 vyškolených pilotů. I v Hamburku ale škálování naráží hlavně na počet hlídek na zemi, které musí přestupce fyzicky zastavit. Dron bez policistů na zemi je jen kamera s lepším výhledem.
Proč je 16 za dvě hodiny tolik
Šestnáct průjezdů na červenou na jedné křižovatce za 120 minut znamená, že v průměru každých 7 a půl minuty někdo porušil pravidla a potenciálně ohrozil vlastní život i životy ostatních. A to na místě, o kterém řidiči nevěděli, že je sledováno shora. Podle nás právě tohle je nejsilnější zjištění celé akce: nepřetržitý proud přestupků na místě, kde se nikdo necítil pozorován. Dron odhalil, jak vypadá realita za volantem, když řidič nevidí uniformu ani blesk radaru.
Hamburg tím ukázal cestu, kterou se dá jít rychle a bez miliardových investic do infrastruktury. Stačí dron, tým na zemi a ochota podívat se na křižovatku z perspektivy, kterou řidič nečeká.
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Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík