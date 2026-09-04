Za Československa ho dávali za odměnu. Teď má cenu 35 000 Kč minimálně

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Jde o naprosto výjimečný Pamětní odznak pro absolventy Vysoké školy válečné v Praze, konkrétně z jejího posledního, XVIII. ročníku z roku 1939. Tento masivní stříbrný šperk zdobený precizním červeným a bílým smaltem patřil štábnímu kapitánovi Vladislavu Zelenkovi. Pro tehdejší důstojníky představoval tento odznak, nošený hrdě na pravé náprsní kapse uniformy, ekvivalent dnešního nejprestižnějšího akademického titulu.
Symbolizoval roky tvrdého studia, odhodlání bránit vlast a příslušnost k absolutní vojenské elitě první republiky. Když se na něj podíváte, dýchne na vás neuvěřitelná hrdost a elegance tehdejšího důstojnického sboru, který byl připraven položit život za svobodu Československa.
Mistrovské dílo z dílny legendárních pražských klenotníků
Tento unikátní kousek nevznikl v žádné masové tovární výrobě. Za jeho zrodem stojí slavná pražská firma Karnet & Kyselý, která patřila k absolutní špičce v oboru ražby medailí, odznaků a vyznamenání. Vysoká škola válečná, založená v roce 1921 pod vlivem francouzské vojenské mise, si pro své absolventy žádala to nejlepší.
Škola sídlící na pražských Hradčanech v ulici Na Valech vychovávala budoucí mozky generálního štábu. Ročníky byly extrémně malé – za celou dobu existence školy do roku 1938 ji dokončilo pouhých 519 důstojníků, což znamená průměrně jen kolem třiceti úspěšných absolventů ročně. Ročník 1939 byl tím úplně posledním, jehož naděje a plány přervala nacistická okupace. Každý dochovaný odznak z tohoto roku je tak němým svědkem nejtemnějších a zároveň nejhrdinějších okamžiků našich dějin.
Detektivní pátrání v zásuvkách: Jak poznat originál od levné napodobeniny?
Mezi lidmi koluje spousta mýtů a internetoví prodejci často tvrdí, že jakýkoliv vojenský odznak s nápisem „Vysoká vojenská škola“ má obrovskou hodnotu. To je však velký omyl. Socialistické odznaky z let 1960–1989 jsou masovou záležitostí z obecných kovů s hodnotou sotva pár stokorun.
Skutečný poklad poznáte podle nekompromisní kvality. Originál od firmy Karnet & Kyselý je vyroben z poctivého stříbra o ryzosti 900/1000 a váží úctyhodných 48 gramů. Na zadní straně (reversu) a na upevňovací podložce musíte najít puncovní značky, ryzostní číslo „900“ a vyražená písmena „KK“. Samotná matice nese zřetelný nápis „KARNET – KYSELÝ PRAHA“. Největším sběratelským magnetem je pak vyryté jméno konkrétního nositele na zadní straně – v tomto případě „škpt. Vladislav Zelenka“.
Absolventské odznaky Vysoké školy válečné představují vrcholné ukázky meziválečného československého šperkařského a medailérského umění. Vzhledem k tomu, že škola ročně vyprodukovala jen zhruba tři desítky absolventů, dochovalo se těchto odznaků extrémně málo. Mnoho z nich bylo navíc zničeno během nacistické okupace nebo po roce 1948, kdy byli tito důstojníci perzekvováni komunistickým režimem.
Toto vyjádření odborníků z Vojenského historického ústavu v Praze jasně potvrzuje výjimečnost těchto předmětů.
Hodnota, která bere dech: Kde takový poklad bezpečně prodat?
Zatímco původní cena odznaku byla pro absolventy spíše symbolickou záležitostí spojenou s hrdostí na dokončené studium, dnes se jeho hodnota pohybuje v astronomických výšinách. Aktuální tržní hodnota tohoto konkrétního exempláře v zachovalém stavu činí minimálně 35 000 Kč, přičemž podobné kousky se v numismatických aukcích běžně prodávají za 30 000 až 49 000 Kč.
Pokud takový předmět doma objevíte, rozhodně nespěchejte do nejbližší zastavárny. Nejlepší cestou je oslovit renomované aukční síně nebo využít specializované sběratelské portály, jako je Aukro, kde se o něj sběratelé doslova poperou.
Tyhle prvorepublikové kousky od Karneta a Kyselého jsou naprostý strop české faleristiky. Když se na trhu objeví kousek se jménem konkrétního důstojníka, kterého si můžete dohledat ve vojenském archivu, je to pro sběratele svatý grál. Cena 35 tisíc je ještě docela mírná, u vzácnějších ročníků nebo slavnějších jmen to letí klidně přes padesát tisíc.
Tento komentář z diskusního fóra sběratelů militarií na portálu Aukro dokonale vystihuje vášeň, s jakou sběratelé tyto unikáty vyhledávají.
Zkuste prohledat staré krabice po dědečkovi či pradědečkovi, kteří sloužili v prvorepublikové armádě. Možná tam na vás čeká zapomenutý kousek stříbra, který v sobě nese nejen fascinující příběh hrdinství, ale i nečekané bohatství. Máte doma nějaké staré vojenské památky nebo odznaky po svých předcích? Podělte se s námi o jejich příběhy v komentářích!
Zdroje článku: Wikipedie, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský