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Středoškoláci, darujte krev! Olomoucký kraj spolu s červeným křížem spustil kampaň

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Olomoucký kraj spolu s Českým červeným křížem odstartoval kampaň, která má za cíl zvýšit počet dobrovolných dárců krve z řad středoškolských studentů, pedagogů a ostatních pracovníků středních škol. Škola, která se nejvíce zapojí, dostane odměnu půl milionu korun.
Středoškoláci, darujte krev! Olomoucký kraj spolu s červeným křížem spustil kampaň

Středoškoláci, darujte krev! Olomoucký kraj spolu s červeným křížem spustil kampaň

Zdroj: Olomoucký kraj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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