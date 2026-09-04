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Nesmrtelná rostlina, která kvete až do prvního mrazu. Záhony zůstanou barevné, i když sousedům dávno odkvetly

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Zatímco většina zahrad v říjnu bledne a v listopadu připomíná hnědošedou kulisu, existuje způsob, jak si prodloužit kvetoucí sezonu o celé týdny.
Nesmrtelná rostlina, která kvete až do prvního mrazu. Záhony zůstanou barevné, i když sousedům dávno odkvetly

Nesmrtelná rostlina, která kvete až do prvního mrazu. Záhony zůstanou barevné, i když sousedům dávno odkvetly

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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