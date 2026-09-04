Nesmrtelná rostlina, která kvete až do prvního mrazu. Záhony zůstanou barevné, i když sousedům dávno odkvetly

Stačí promyšleně poskládat čtyři trvalky s odlišným rytmem nasazování poupat a rozdílnými nároky na stanoviště. Výsledkem je záhon, který drží barvu od pozdního jara hluboko do podzimu, a v příznivém roce ještě koncem října nabízí víc než jen holé stonky. Klíč spočívá ve štafetě: mavuň červená otevírá sezonu, třapatka „Goldsturm“ přebírá žlutou pochodeň v plném létě, hvězdnice novobelgická nastupuje na přelomu léta a podzimu a japonská sasanka dodává jemný růžovobílý finiš od srpna do října.
Mavuň červená: rekordmanka v délce kvetení
Centranthus ruber patří mezi trvalky s mimořádně dlouhou dobou květu.
Royal Horticultural Society uvádí květy od pozdního jara do podzimu, a pokud pěstitel průběžně odstraňuje odkvetlé laty, dokáže mavuň v příznivých podmínkách nasazovat nové pupeny prakticky celé měsíce. Loukykvět ji označuje za trvalku s vůbec nejdelší dobou kvetení ve svém sortimentu, a na fotografiích ukazuje rostlinu ve stavu ještě k 31. říjnu 2025.
Mavuň miluje plné slunce a velmi propustnou, spíše chudší půdu. Sucho jí nevadí, naopak zimní přemokření dokáže nadělat víc škody než samotný mráz. Mrazuvzdornost se pohybuje kolem −23 °C, takže ve většině českých zahrad přezimuje bez speciální ochrany, pokud ovšem nestojí v těžké, zamokřené hlíně. Hustota výsadby se pohybuje mezi 4 a 7 sazenicemi na metr čtvereční podle kultivaru.
„Goldsturm“ a hvězdnice: žlutý a fialový motor podzimu
Třapatka „Goldsturm“ (Rudbeckia fulgida var. sullivantii) je jednou z nejoblíbenějších pěstovaných trvalek na světě; v roce 1999 získala ocenění Trvalka roku. Podle
North Carolina State University produkuje nepřetržitou přehlídku zářivě žlutých květů od poloviny léta až do prvních podzimních mrazů. Její nároky? Slunné stanoviště, běžná zahradní půda s dostatečnou vláhou a občasné odstranění odkvetlých úborů. Stačí 1–2 kusy na metr čtvereční, protože trsy mohutní. A po odkvětu přidává bonus: tmavé kulovité hlávky, které drží strukturu záhonu i v listopadu a prosinci.
Hvězdnice novobelgická (Symphyotrichum novi-belgii) přebírá štafetu na přelomu léta a podzimu. Záplava drobných květů v odstínech fialové, modré, růžové i bílé se rozhoří v září a vydrží do prvních říjnových mrazíků. RHS jí přiznává stupeň odolnosti H6, což v praxi znamená bezproblémové přezimování v celém Česku. Na metr čtvereční počítejte 3–4 rostliny. Obě, „Goldsturm“ i hvězdnici, bez potíží seženete v Hornbachu i dalších velkých zahradních centrech.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Japonská sasanka: trvalka sezony 2022 pro polostín a vlhčí záhony
Podzimní sasanky (Anemone hupehensis, A. × hybrida) si v roce 2022 vysloužily titul Trvalka sezony od
Spolku českých perenářů. Oproti zbytku čtveřice mají odlišné stanovištní požadavky: vyžadují humózní, vlhčí půdu a polostín nebo slunce bez přísušku. Právě proto skvěle doplňují suchomilnou mavuň a slunnou rudbekii, v záhonu obsadí místa, kde by ostatní tři strádaly.
Kvetou od srpna do října jemnými miskovitými květy v bílé a růžové. RHS jim přiznává odolnost H7, české zdroje uvádějí mrazuvzdornost kolem −23 °C. Jediná podmínka: trpělivost. Sasanky potřebují 1–2 sezony na plné zakořenění, první zimu po výsadbě ocení lehký mulč. Sázejte na jaře, aby měly celé léto na usazení. Hustota výsadby činí 3–5 kusů na metr čtvereční.
Jak poskládat záhon, který kvete až do mrazů
Celé kouzlo spočívá v rozložení stanovišť a načasování. Slunnou, suchou partii obsaďte mavuní, ta poběží od května. Vedle ní, do slunce s běžnou vláhou, umístěte blok třapatky „Goldsturm“ a hvězdnic; žlutá se rozjede v červenci, fialová v září. Do polostinné, vlhčí části záhonu vsaďte sasanky, které doplní růžovobílý akcent od srpna.
Orientační počty pro záhon o rozloze 3 m²:
Druh Kusů na m² Období květu Stanoviště Mavuň červená 4–7 květen–říjen plné slunce, suchá propustná půda Třapatka „Goldsturm“ 1–2 červenec–říjen slunce, běžná vláha Hvězdnice novobelgická 3–4 září–říjen slunce, odvodněná půda Japonská sasanka 3–5 srpen–říjen polostín, humózní vlhčí půda
Teplejší podzimy posledních let navíc hrají zahradníkům do karet. RHS ve své klimatické zprávě konstatuje, že počet efektivních růstových dnů vzrostl za poslední dekádu o 15 % oproti průměru z let 1961–1990. Vegetační sezona se prodlužuje, a s ní i finále dlouhokvetoucích trvalek. Samozřejmě, náhlý mrazivý výkyv dokáže sezonu ukončit přes noc. Právě proto je pojistkou kombinace: když mavuň a rudbekie dokvétají, sasanky a hvězdnice ještě drží, a po prvním mrazu zůstává alespoň architektonická kostra tmavých hlávek „Goldsturmu“.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák