Xiaomi předběhne Apple, představení Xiaomi 18 Fold se blížíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Xiaomi předběhne Apple, představení Xiaomi 18 Fold se blíží
iOS 27 se blíží, za pár dní dorazí oficiální verze pro iPhony a další zařízení. S příchodem iOS 27 mají...
Společnost Huawei naplňuje všechna očekávání a na trh vypouští dvojici čerstvých novinek v podobě...
Google se snaží dělat postupné změny u Android Auto, aby měli řidiči čas na adopci novinek a nebyli...
Před necelým měsícem Google představil Gemini 3.7 Flash a rovnou ho zavedl do všech služeb a aplikací....
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- IKEA prodává USB-C lampičku za cenu čokolády. Zapojíte ji do notebooku a okamžitě pochopíte, proč ji všichni chtějí
- Google zamkne Pixel 10 tak, že se už nikdy nevrátíte ke starší verzi Androidu. Kdo to zkusí, riskuje zničení telefonu
- Čínský malware je předinstalovaný v mnoha Android tabletech už z výroby. Hackeři mají plný přístup k celému zařízení
- Hráč rozebral PS5 kvůli čištění a uvnitř našel červený předmět, který vypadá jako bonbon. Netušil, k čemu slouží