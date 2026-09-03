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Xiaomi předběhne Apple, představení Xiaomi 18 Fold se blíží

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Už dlouho se spekuluje o příchodu iPhonu s ohebnou konstrukcí a displejem, přičemž se ví, že nepůjde standardní cestou větších ani menších skládaček. Jenže konkurence...
Xiaomi předběhne Apple, představení Xiaomi 18 Fold se blíží

Xiaomi předběhne Apple, představení Xiaomi 18 Fold se blíží

Zdroj: Xiaomi
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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