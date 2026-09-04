Rajčatům žloutnou listy a nasazují málo plodů. Zkušení zahrádkáři postříkají jedním roztokem za pár korun a za den je to pryč

Zahrádkáři to často svádějí na sucho, přelití nebo stáří rostliny. Jenže tahle charakteristická meziživlová chloróza má jednoho hlavního viníka: nedostatek hořčíku. A právě na něj existuje v českých hobby marketech přípravek za pár korun: hořká sůl, chemicky síran hořečnatý, známý také jako epsomská sůl. Rozpustíte ji ve vodě, postříkáte listy a živina obejde všechny půdní bariéry. Místo týdnů čekání na vstřebání kořeny se hořčík dostane přímo tam, kde ho rostlina potřebuje, do chlorofylu.
Proč rajčata žloutnou zrovna v době nasazování plodů
Hořčík tvoří centrální atom molekuly chlorofylu. Bez něj se zelené barvivo jednoduše netvoří. Zároveň jde o mobilní prvek: jakmile ho v rostlině ubývá, přesouvá se ze starších listů do nového přírůstku a plodů. Proto žloutnutí začíná odspodu, na nejstarších patrech, kde pletivo mezi žilkami bledne, zatímco samotné žilky zůstávají zelené.
Kritický moment nastává v červnu až srpnu, kdy rajčata přecházejí z vegetativního růstu do reprodukční fáze. Květy a bobtnající plody spotřebovávají obrovské množství živin. Pokud v půdě panuje nevhodné pH, přebytek draslíku či vápníku, nebo se po přívalových deštích hořčík vyplavil, kořeny ho prostě nestíhají dodávat. Podle
Rutgers Cooperative Extension právě poměr vápníku, draslíku a hořčíku v substrátu rozhoduje o tom, jestli se deficit projeví, i když absolutní obsah Mg v půdě vypadá dostatečně. Jak poznat deficit hořčíku a neplést si ho s jinými problémy
Každé žloutnutí rajčat neznamená totéž. Správná diagnostika je klíčová; bez ní hrozí, že postřik hořkou solí bude zbytečný.
Nedostatek hořčíku: Žloutnutí mezi žilkami na starších spodních listech, žilky zůstávají zelené. Často se objevuje při silné násadě plodů. Nedostatek dusíku: Celkové blednutí rostliny od spodních listů nahoru, bez zachování zelených žilek. Nedostatek draslíku: Hnědnutí a zasychání okrajů listů, připomínající spálení. Stín a stáří: Žloutnutí zastíněných spodních pater, rovnoměrné. Choroby: Chloróza doprovázená skvrnami, nekrózami nebo vadnutím celých výhonů.
Pokud symptomy odpovídají prvnímu bodu a rajčata zrovna kvetou nebo nasazují plody, máte silný důvod sáhnout po hořké soli.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Postřik za haléře: příprava roztoku krok za krokem
Odvažte 10 g soli (zhruba dvě čajové lžičky), rozpusťte v menším množství vlažné vody, dolijte na litr a důkladně promíchejte. Naplňte postřikovač a jemným mlžením pokryjte listy z obou stran. Kapalný koncentrát stačí odměřit a naředit podle etikety.
Zásadní pravidlo: aplikujte brzy ráno nebo v podvečer, nikdy za přímého úpalu. Hlídejte několik hodin bez deště, aby se roztok stihl vstřebat. Za vedra a sucha raději snižte koncentraci a postřik případně zopakujte za pár dní.
Kdy hořká sůl stačí a kdy už potřebujete víc
Síran hořečnatý dodává rostlině dva prvky: hořčík a síru. Na akutní korekci deficitu Mg v sezoně funguje skvěle;
Mississippi State University Extension uvádí viditelné zazelenání během několika dnů po foliární aplikaci. Pokud se problém opakuje a vaše běžná výživa hořčík neobsahuje, má smysl preventivní postřik zhruba jednou měsíčně.
Jenže rajčata potřebují celé spektrum živin: dusík, fosfor, draslík, vápník i mikroprvky. Hořká sůl z tohoto výčtu pokrývá zlomek. Forestina nabízí například krystalické hnojivo „Na plodovou zeleninu“ se složením NPK 14-7-22 plus vápník a hořčík, určené k pravidelné týdenní zálivce. Takový přípravek řeší celkovou výživu; epsomská sůl slouží jako cílená záchranná akce.
Podle nás spočívá síla hořké soli právě v kombinaci tří vlastností: stojí doslova haléře na litr, připraví ji kdokoliv za minutu a při správně rozpoznaném deficitu zabere rychle. Pokud ale rajčata trpí komplexním vyčerpáním, samotný hořčík situaci nevyřeší, stejně jako aspirin nesupluje celou lékárničku.
Opakování postřiku a rizika předávkování
Po první aplikaci vyčkejte a sledujte reakci. Během tří až pěti dnů by se měla na nově rostoucích listech projevit sytější zelená. Starší poškozené listy se plně nezotaví, hořčík z nich už rostlina odčerpala. Pokud zlepšení nepřichází, zvažte, jestli za chlorózou nestojí jiná příčina.
Vyšší koncentrace roztoku účinek neurychlí. Naopak, aplikace nad doporučenou dávku zvyšuje riziko popálení listového pletiva, obzvlášť v kombinaci s letním sluncem a teplotami nad 30 °C. Držte se dávkování na etiketě a raději postřik zopakujte za týden ve správné koncentraci, než abyste se pokoušeli vyřešit vše jedinou silnou dávkou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková