IKEA prodává USB-C lampičku za cenu čokolády. Zapojíte ji do notebooku a okamžitě pochopíte, proč ji všichni chtějí

Zasuňte ji do portu notebooku, stiskněte hlavičku lampy a máte bodové teplé světlo přímo na klávesnici. Žádný kabel, žádná aplikace, žádné nastavování. Třicet centimetrů ohebného ramene, padesát gramů hmotnosti a stmívání podržením prstu. Právě tato kombinace (cena pod úrovní běžného příslušenství, nulová instalace a rozměry, které zmizí v brašně k notebooku) z HÖSTULOTA udělala jeden z výraznějších gadgetů IKEA letošního roku. Od jara 2026 se o ní psalo na německém CHIPu, BILDu i GIGě, na Redditu ji testovali uživatelé e-ink čteček a na švédském webu IKEA má téměř dvě stovky recenzí. Oficiální prodejní čísla IKEA nezveřejnila, ale mediální zájem a stovky hodnocení ukazují, že si lampička pozornost získala.
Co přesně za 39 korun dostanete
Červená LED lampička s přímým USB-C konektorem, kterou navrhl designér Zhelin Lian. Klíčové parametry:
- Světelný tok: 100 lm při teplotě 2 700 K (teplá bílá)
- Příkon: 0,7 W
- Délka ohebného ramene: 30 cm
- Hmotnost: 50 g
- Stmívání: stisk a podržení hlavy lampy
- Životnost LED: přibližně 25 000 hodin
Pro srovnání: starší IKEA lampička JANSJÖ stojí ve výprodeji 79 Kč a nabídne 10 lumenů. HÖSTULOTA je tedy levnější a desetkrát jasnější. To je v rámci jednoho výrobce poměrně neobvyklý skok.
Zapojte ji do notebooku, telefonu a powerbanky
Princip je triviální: USB-C konektor zastrčíte do libovolného zařízení s odpovídajícím portem. Notebook, tablet, telefon, síťová nabíječka, powerbanka, cokoliv, co dodá proud. Při příkonu 0,7 W to odpovídá zhruba 0,14 ampéru, takže na notebooku nebo nabíječce si odběru prakticky nevšimnete. Na telefonu už energii samozřejmě ukrajuje; komunitní test na Redditu naměřil při plném jasu úbytek asi 6 % baterie za hodinu.
Ohebné rameno drží tvar dobře. Podle testu BILDu se po šesti hodinách vrátilo jen nepatrně. Světelný kužel cílí přesně tam, kam ho namíříte: na klávesnici, na poznámkový blok vedle notebooku, na stránku knihy. Krátký stisk hlavičky lampy ji zapne nebo vypne, delší podržení mění jas.
Kde září a kde už nestačí
HÖSTULOTA řeší jeden konkrétní problém: tmavou klávesnici a malou pracovní plochu v šeru. Ve vlaku, v letadle, v kavárně po setmění, v ložnici, když nechcete rozsvěcet celý pokoj. To je skvělé.
Ale je potřeba říct, kde končí. Bodové světlo o 100 lumenech neosvítí celý stůl ani plnohodnotnou knižní dvoustranu. CHIP upozorňuje na možné problémy s křehčím USB-C konektorem; při vytahování je potřeba táhnout rovně, ne pod úhlem. Vlastní baterii nemá, takže bez připojeného zařízení nesvítí.
Kdo hledá plnohodnotnou notebookovou lampu na celou pracovní plochu, bude se muset podívat jinam. BenQ LaptopBar na Heurece začíná kolem 3 200 Kč, nabídne 700 luxů, 7,5 wattu a regulaci teploty od 2 700 do 5 700 K. Jenže stojí zhruba osmdesátkrát víc. A právě v tom je pointa HÖSTULOTA: nekupujete lampu, kupujete řešení za cenu svačiny.
Jak se prodává v Česku
Produktová karta na IKEA.cz je plnohodnotná, včetně možnosti objednávky s doručením domů. Aktuální skladovou dostupnost po jednotlivých prodejnách IKEA zobrazuje web dynamicky; před cestou do obchodu se vyplatí zkontrolovat přímo kartu produktu. Na slovenském trhu IKEA je lampička vedená za 1,99 €.
A pokud vás zajímá, jestli existují ještě levnější alternativy: ano, ale s USB-A konektorem. PremiumCord na Alze nabízí 30cm USB lampičku za podobnou cenu, generické LED USB lampičky na Heurece startují od 61 Kč (GEMBIRD). S přímým připojením USB-C ale HÖSTULOTA zůstává v české nabídce prakticky bez konkurence.
Třicet devět korun, padesát gramů, třicet centimetrů. Hodit do brašny, zapomenout, že tam je, a jednou večer ve vlaku si vzpomenout, proč to byl nejlepší nápad za cenu čokolády.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík