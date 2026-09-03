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IKEA prodává USB-C lampičku za cenu čokolády. Zapojíte ji do notebooku a okamžitě pochopíte, proč ji všichni chtějí

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IKEA HÖSTULOTA stojí 39 Kč, tolik co tabulka čokolády ze stejného obchodu. Přesto jde o plnohodnotnou LED lampičku s USB-C konektorem.
Červená lampička HÖSTULOTA z IKEA

Červená lampička HÖSTULOTA z IKEA

Zdroj: IKEA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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