Knedlík z hor: Alpský kynutý knedlík s vanilkovým krémem, mákem a sypaný cukrem

Jakmile venku přituhne a člověk dostane chuť na něco teplého, sytého a přitom sladkého, začne přemýšlet, co by se dalo uvařit nebo upéct. Co zkusit alpský knedlík? Pokud ho neznáte, není to žádná chyba. Poctivý germknödel plněný , přelitý povidly vanilkovým krémem a zasypaný mákem s cukrem sice působí na pohled slavnostně, v kuchyni ale není důvod k panice. Na tomhle jídle mě baví hlavně to, že z pár obyčejných surovin vznikne něco, co připomene horskou chatu a odpoledne po lyžování.
Recept jsem si upravila do podoby, která dává smysl i v běžné
. Nejde o žádnou cukrářskou disciplínu, nejsem ani české kuchyni horská kuchařka. Právě proto mám ráda postupy, které fungují napoprvé. U alpského knedlíku je důležité dobře vykynuté těsto a krém, který se neodflákne ani neuspěchá. Když se uhlídají tyhle dvě věci, zbytek už jde celkem hladce.
Můj tip zní: Povidla před plněním krátce promíchejte lžičkou rumu nebo trochou horké vody. Změknou, lépe se balí do těsta a po uvaření uvnitř nezůstanou jako tvrdá hrouda. Germknödel patří k rakouské zimě
Alpský kynutý knedlík je známý hlavně pod názvem germknödel a v rakouské kuchyni má pevné místo. Jak uvádí portál Rakousko.cz, jde o velký kulatý kynutý knedlík plněný povidly, který se tradičně podává s mákem, cukrem a vanilkovým krémem. Tahle kombinace z něj dělá jídlo, které není jen , ale klidně i vydatným sladkým obědem. dezertem Recept na alpský kynutý knedlík
Doba přípravy těsta: 20 minut Kynutí: 60 minut Vaření v páře: 15 až 18 minut Příprava vanilkového krému: 10 minut Počet porcí: 4 kusy Ingredience pro přípravu Suroviny na kynuté těsto 250 g hladké mouky 125 ml vlažného mléka 15 g čerstvého droždí 30 g cukru krupice 1 ks žloutku 30 g rozpuštěného másla 1 špetka soli Na náplň 120 g švestkových povidel Vanilkový krém 300 ml mléka 200 ml smetany ke šlehání 2 žloutky 40 g cukru krupice 1 balení vanilkového pudinkového prášku 1 lžička vanilkového extraktu Dokončení 40 g mletého máku 40 g moučkového cukru 20 g rozpuštěného másla Postup přípravy poctivého kynutého knedlíku podle alpské receptury
1. Do malé misky rozdrobte droždí, přidejte lžičku cukru, trochu vlažného mléka a lžíci mouky. Promíchejte a nechte asi 10 minut stát, až vzejde kvásek. Ten je pro nadýchaný knedlík zásadní.
2. Do mísy dejte zbytek mouky, cukr, sůl, žloutek, rozpuštěné máslo, zbylé mléko a hotový kvásek. Vypracujte hladké těsto. Má být měkké, ale ne lepivé; pokud je potřeba, lehce podsypte moukou.
3. Těsto zakryjte utěrkou a nechte kynout asi 60 minut. Mělo by zhruba zdvojnásobit objem. Když je v kuchyni chladněji, klidně mu dopřejte o pár minut víc, není kam spěchat.
4. Vykynuté těsto rozdělte na 4 stejné díly. Každý kousek rozplácněte v dlani, doprostřed dejte povidla a pečlivě zabalte tak, aby náplň nikde neprosvítala. Nakonec vytvarujte hladký bochánek.
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5. Knedlíky nechte ještě asi 10 až 15 minut odpočinout na pomoučeném prkénku. Mezitím připravte hrnec na vaření v páře. Doma se osvědčil pařáček nebo napařovací vložka, důležité je, aby knedlíky neležely ve vodě.
6. Knedlíky vařte v páře přibližně 15 až 18 minut podle velikosti. Během vaření zbytečně nezvedejte poklici. V jednom z použitých postupů se doporučuje zkontrolovat hotovost vpichem špejle, a to funguje i doma. Mezitím připravte vanilkový krém
7. V kastrůlku zahřejte mléko se smetanou a vanilkovým extraktem. V misce rozmíchejte žloutky, cukr a pudinkový prášek s trochou studeného mléka dohladka.
8. Žloutkovou směs vlijte do horkého mléka a za stálého míchání krátce povařte, až vznikne hladký hustší krém. Nemá být ani moc tuhý, ani řídký. Jakmile začne houstnout, stáhněte plamen a ještě chvíli míchejte.
9. Smíchejte mletý mák s moučkovým cukrem. Tahle jednoduchá směs je pro alpský knedlík typická a vynechat by ji byla škoda. Právě ona dává jídlu jeho známou horskou podobu.
10. Hotové knedlíky opatrně vyndejte, lehce potřete rozpuštěným máslem, přelijte teplým vanilkovým krémem a bohatě posypte mákem s cukrem. Podávejte hned, dokud jsou knedlíky měkké a krém teplý. Když něco zbude, uložte zvlášť krém i knedlíky do lednice a druhý den je jemně ohřejte v páře nebo v mikrovlnce pod pokličkou. Foto: Cooky.cz, Alpský kynutý knedlík Rady k přípravě alpského knedlíku s vanilkovým krémem Pokud jsou povidla hodně hustá, rozmíchejte je předem. S náplní se pak pracuje výrazně líp. Těsto nepřehušťujte moukou. Měkčí těsto dává po uvaření lepší výsledek. Vanilkový krém míchejte opravdu bez přestání, jinak se může chytat u dna a dělat hrudky. Nejlepší je servírovat knedlíky hned po dovaření. Tehdy jsou nejjemnější a celé jídlo drží pohromadě přesně tak, jak má. Když chcete knedlíky servírovat o něco slavnostněji, nahřejte si talíře. Teplý talíř udrží krém i knedlík déle ve správné podobě a na stole je to znát víc, než by se čekalo.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková