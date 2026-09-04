Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Knedlík z hor: Alpský kynutý knedlík s vanilkovým krémem, mákem a sypaný cukrem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když je venku zima a člověk má chuť na něco teplého, sytého a přitom sladkého, sahám doma po alpském kynutém knedlíku. Je to poctivý germknödel plněný povidly, přelitý vanilkovým krémem a zasypaný mákem s cukrem, který vypadá slavnostně, ale v kuchyni se dá zvládnout i bez velkého stresu.
Obrázek k receptu na Alpský kynutý knedlík s vanilkovým krémem sypaný mákem a cukrem: nadýchaný dezert s poctivou chutí a nostalgickým kouzlem

Obrázek k receptu na Alpský kynutý knedlík s vanilkovým krémem sypaný mákem a cukrem: nadýchaný dezert s poctivou chutí a nostalgickým kouzlem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Alpský kynutý knedlík s vanilkovým krémem sypaný mákem a cukrem: nadýchaný dezert s poctivou chutí a nostalgickým kouzlem
Reklama
Další články z Cooky.cz
Rychlé a jednoduché: Kuře se zeleninou a bramborami na víkendový oběd
Rychlé a jednoduché: Kuře se zeleninou a bramborami na víkendový oběd
Cuketové placičky se sýrem podávané s česnekovým dipem: Každé jejich křupnutí stojí za přebytek cuket ze zahrádky
Cuketové placičky se sýrem podávané s česnekovým dipem: Každé jejich křupnutí stojí za přebytek cuket ze zahrádky

Léto a začátek podzimu u nás doma pravidelně znamenají jediné: cuketa je skoro všude. Právě tehdy dělám...

Test vědomostí z cukrařiny a pečení: Pokud získáte alespoň 8/10 bodů, mohli byste si otevřít cukrárnu
Test vědomostí z cukrařiny a pečení: Pokud získáte alespoň 8/10 bodů, mohli byste si otevřít cukrárnu

Pečení a cukrařina mají svůj vlastní jazyk. Znáte ho dostatečně dobře, abyste se v něm neztratili? Tento...

Koblížky plněné marmeládou a pečené v troubě bez zbytečného smažení v oleji
Koblížky plněné marmeládou a pečené v troubě bez zbytečného smažení v oleji

Když mám chuť na domácí koblížky, ale nechce se mi stát u hrnce s olejem, dělám je pečené v troubě. Jsou...

Český řetězec varuje zákazníky: Z regálů musely zmizet oblíbené konzervy, inspekce objevila problém
Český řetězec varuje zákazníky: Z regálů musely zmizet oblíbené konzervy, inspekce objevila problém

Inspektoři odebrali v třebíčské pobočce Lidlu konzervu Chalupářského vepřového masa značky Pikok a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.