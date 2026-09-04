Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Slapy začnou poprvé v historii vypouštět zásobní vodu. Vltavská kaskáda čelí suchu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Historicky výjimečná situace nastane ve Vltavské kaskádě. Kvůli dlouhodobě velmi nízkým přítokům a mimořádně intenzivnímu hydrologickému suchu přestane od pátku klesat…
Povodi_Vltavy-Slapy

Povodi_Vltavy-Slapy

Zdroj:
Reklama
Další články z VodaDnes.cz
Brněnská přehrada uzavře hráz na více než rok. Rekonstrukce začne koncem září
Brněnská přehrada uzavře hráz na více než rok. Rekonstrukce začne koncem září
Zátor začal budovat protipovodňová opatření. První úsek vyjde na 246 milionů
Zátor začal budovat protipovodňová opatření. První úsek vyjde na 246 milionů

Na začátku srpna 2026 bylo zhotoviteli předáno staveniště protipovodňových opatření v Zátoru. První...

Grand Canyon zasáhla ničivá povodeň
Grand Canyon zasáhla ničivá povodeň

Blesková povodeň zasáhla části národního parku Grand Canyon v Arizoně. Úřady se obávají,...

Pražská ÚČOV má modernizovaný objekt hrubého předčištění
Pražská ÚČOV má modernizovaný objekt hrubého předčištění

Na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze vznikl nový objekt hrubého předčištění odpadních vod....

Osmiletá dívka z Louisiany zemřela po nákaze amébou při koupání v jezeře
Osmiletá dívka z Louisiany zemřela po nákaze amébou při koupání v jezeře

V americké Louisianě zemřela osmiletá dívka Lillian Smart poté, co se nakazila vzácnou infekcí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

Všechny články tohoto autora →
VodaDnes.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.