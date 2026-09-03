Roborock vstupuje do nového segmentu, jaký je nový čistič bazénů RockAqua P1?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Roborock vstupuje do nového segmentu, jaký je nový čistič bazénů RockAqua P1?
Už dlouho se spekuluje o příchodu iPhonu s ohebnou konstrukcí a displejem, přičemž se ví, že nepůjde...
Ve zkratce: Roborock představil řadu Saros 20 s modely Flow Complete a Neo, které nabízejí vylepšené...
iOS 27 se blíží, za pár dní dorazí oficiální verze pro iPhony a další zařízení. S příchodem iOS 27 mají...
Společnost Huawei naplňuje všechna očekávání a na trh vypouští dvojici čerstvých novinek v podobě...
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