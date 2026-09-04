Obávaná gilotina je už minulostí. Na jejím místě vzniká nový a vyšší mostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Obávaná gilotina je už minulostí. Na jejím místě vzniká nový a vyšší most
Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou vítězný vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion před téměř...
Obrovská chyba stála život dvaasedmdesátiletého cyklisty. Na křižovatce nedal přednost dodávce, která ho...
Prošlo jím přes 20 tisíc převážně politických vězňů z Ukrajiny, Pobaltí a dalších zemí, včetně dvou desítek...
Obyvatelé prvního plzeňského obvodu zřejmě nebudou mít radost z kácení vzrostlého pajasanu žláznatého....
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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