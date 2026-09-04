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Obávaná gilotina je už minulostí. Na jejím místě vzniká nový a vyšší most

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Naplno pokračují práce na stavbě nového železničního mostu, který nahradí nechvalně proslulý most známý jako klatovská gilotina. Most v ulici 5. května v Klatovech v minulých letech neslavně ukončil jízdu mnoha kamionů, které se pod něj nevešly. Jedna taková nehoda si bohužel vyžádala i lidský život. Bývalá obávaná gilotina je už minulostí. Na jejím místě pomalu vzniká nový most.
Obávaná gilotina je už minulostí. Na jejím místě vzniká nový a vyšší most

Obávaná gilotina je už minulostí. Na jejím místě vzniká nový a vyšší most

Zdroj: Richard Beneš, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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