Hráč rozebral PS5 kvůli čištění a uvnitř našel červený předmět, který vypadá jako bonbon. Netušil, k čemu slouží

Uživatel s přezdívkou D_D_Dylan se na Redditu pochlubil nálezem, který ho zaskočil. Při běžném čištění ventilace své PS5 vytáhl ventilátor a na jedné z lopatek si všiml malého, tvrdého, červeného bodu, vizuálně připomínajícího bonbon nebo gumový drops. Sám netušil, co to je, a zeptal se komunity, jestli se má bát. Odpověď přišla rychle a podle opakované komunitní identifikace jde o vyvažovací hmotu, tedy záměrně přidané protizávaží, které má zajistit rovnoměrný chod ventilátoru bez vibrací a rachotu.
Proč je na ventilátoru nalepený „bonbon“
Princip je stejný jako u vyvažování automobilových kol. Každý rotor, ať už je to kolo auta, nebo ventilátor v konzoli, má drobné výrobní nepřesnosti v rozložení hmotnosti. Při vysokých otáčkách se i nepatrná nerovnováha projeví vibracemi, hlukem a zvýšeným opotřebením ložisek. Řešení je jednoduché: na lehčí stranu se přidá malé množství hmoty, která rotor dorovná. Technické materiály výrobců ventilátorů, například bulletin Greenheck Fan Corp., popisují přesně tento postup: vyvážení přidáním nebo odebráním materiálu.
U PS5 má tato hmota nápadně červenou barvu, takže na tmavém ventilátoru okamžitě upoutá pozornost. Dylanův nález přitom není ojedinělý. Obdobné dotazy se na Redditu objevují už od roku 2020; uživatelé nacházejí červené i hnědé „bloby“ na ventilátorech PS5 i starších PS4 Pro a pokaždé se dočkají stejné odpovědi: protizávaží. Ne každý ventilátor ho má na stejném místě nebo stejně viditelné. Záleží na konkrétním kusu a na tom, kde výrobce při kalibraci zjistil nerovnováhu.
Co to znamená pro majitele PS5
Samotná přítomnost červeného bodu na ventilátoru není závada. Naopak je to známka toho, že rotor prošel kontrolou vyvážení. Problém nastává teprve ve chvíli, kdy se hmota uvolní, odpadne nebo ventilátor začne vydávat neobvyklý zvuk. V jednom ze starších redditových vláken uživatel popsal výrazné vibrace konzole, které ustoupily až po vyřešení problému s odpadlým vyvažovacím prvkem.
Varovné signály, které by měly majitele PS5 znepokojit:
- nové rachocení nebo „roztřesený“ zvuk ventilátoru
- zhoršené chlazení a časté přehřívání
- konzole se samovolně vypíná
- ventilátor je hlučný i po vyčištění od prachu
Pokud nic z toho nepozorujete, červený bod nechte na místě a nic s ním nedělejte.
Čištění PS5: kde končí údržba a začíná servisní zásah
Sony v české bezpečnostní příručce k PS5 připouští sejmutí bočních krytů a vysátí prachu z větracích otvorů i prostoru pod nimi. Doporučuje také udržovat kolem konzole alespoň 10 cm volného prostoru. To je běžná údržba, kterou zvládne každý bez nářadí.
Hranice se posouvá ve chvíli, kdy chcete vyndat samotný ventilátor. Podle iFixit k tomu potřebujete bezpečnostní šroubovák Torx TR8 a jde už o opravárenský zásah. Sony v novějších příručkách uvádí, že uvnitř konzole nejsou uživatelsky servisovatelné komponenty. Záruční podmínky pro EHP pak říkají, že problém pro záruku nastává, pokud při otevření vznikne škoda nebo jde o neautorizovanou opravu, nikoli automaticky při sejmutí krytu.
Prakticky to znamená: vysát prach pod kryty je v pořádku. Rozebrat ventilátor a šťourat se v něm už nese riziko sporu o záruku, pokud se něco pokazí.
Když se do toho nechcete pustit sami
Pro ty, kdo preferují profesionální péči, existuje v Česku několik cest. Oficiální je hardwarová podpora PlayStation, kde lze řešit záruční i mimozáruční opravy. Z komerčních služeb nabízí například pražský HRAX kompletní čištění PS5 s přepastováním za 1 199 Kč, Pointservis v Praze pak totéž za 1 390 Kč. Obě služby uvádějí, že zákazníci konzoli nejčastěji přinášejí po jednom až dvou letech provozu, a to je podle nás rozumný interval pro preventivní údržbu, pokud konzole stojí v prašnějším prostředí nebo běží denně.
Co rozhodně nedělat
Pokud vám červená hmota při čištění omylem odpadne, nepokoušejte se ventilátor „dovážit“ domácím lepidlem nebo náhodným závažím. V komunitních diskuzích k PS4 Pro se objevují varování, že špatně přidaná hmotnost může rotor rozhodit ještě víc a způsobit horší vibrace než žádné závaží. Bezpečná cesta je konzoli nezapínat, pokud uvnitř něco volně leží, a řešit buď výměnu celého ventilátoru přes iFixit, nebo se obrátit na servis. Červený „bonbon“ uvnitř PS5 není důvod k panice, je to součást vyvážení ventilátoru. Stačí ho nechat být.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík