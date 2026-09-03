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Hráč rozebral PS5 kvůli čištění a uvnitř našel červený předmět, který vypadá jako bonbon. Netušil, k čemu slouží

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Malý červený bod nalepený na ventilátoru PS5 vyvolal na Redditu vlnu spekulací. Jde o vyvažovací hmotu, která tlumí vibrace rotoru.
Bílý PlayStation 5 od SONY, herní konzole

Bílý PlayStation 5 od SONY, herní konzole

Zdroj: BeatEmUps / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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