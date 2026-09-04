Zapomeňte na mikrovlnku i troubu. Studená pizza se dá vrátit do formy na obyčejné pánvi za 4 minuty

Zbyl vám v lednici kus včerejší pizzy a ráno si s ním nevíte rady? Studený plátek za moc nestojí a běžné způsoby ohřevu z něj většinou udělají něco, co s křupavou pochoutkou z pizzerie nemá společného skoro nic. Přitom stačí sáhnout po pánvi, kterou máte v každé kuchyni, a za pár minut je z odloženého trojúhelníku zase jídlo, do kterého se vyplatí zakousnout.
Proč mikrovlnka i trouba obvykle zklamou
Mikrovlnka je nejrychlejší volba a zároveň ta nejméně vděčná. Ohřívá totiž jídlo vlhkým teplem zevnitř, takže těsto zvláční a kůrka je po chvíli gumová a mokrá. Právě proto po ní zbytek pizzy chutná mdle a rozbředle.
Ohřev v mikrovlnce je sice nejrychlejší, ale těsto po něm zvláční a kůrka zgumovatí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Trouba dopadne o poznání líp, jenže má dvě mouchy. Než se vyhřeje na potřebných zhruba 230 stupňů, uteče dlouhá chvíle, a než se plátek uvnitř pořádně prohřeje, stihne z něj vyprchat poslední vlhkost a kůrka vyschne. Na jeden studený kousek je to zdlouhavé a zbytečně to spálí elektřinu.
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Nejjednodušší cesta vede přes obyčejnou pánev. Rozehřejte ji na střední teplotu nasucho, bez kapky oleje, a položte na ni plátek pizzy. Přiklopte pokličkou a nechte prohřát zhruba tři až čtyři minuty.
Kouzlo je v tom, že se spodek opře přímo o horké dno a znovu se zatáhne do křupava, zatímco poklička uvnitř drží teplo a sýr navrchu pěkně změkne. Celý ohřev trvá kratší dobu než rozpalování trouby a výsledek bývá překvapivě blízko čerstvé pizze. Není náhoda, že se trik nejvíc rozšířil na sociálních sítích, kde ho uživatelé sdílejí jako spolehlivou záchranu pro včerejší pizzu.
Rozdíly mezi třemi způsoby ohřevu přehledně shrnuje následující tabulka:
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Způsob ohřevu Průběh Výsledek Mikrovlnka nejrychlejší, hřeje vlhkým teplem zevnitř těsto zvláční, kůrka je gumová a mokrá a chuť mdlá Trouba musí se předehřát na zhruba 230 stupňů, což zabere dlouhou chvíli plátek se sice prohřeje, ale vyprchá z něj vlhkost a kůrka vyschne Pánev rozehřátá nasucho na střední teplotu, přiklopená pokličkou na tři až čtyři minuty spodek se zatáhne do křupava, sýr navrchu změkne, výsledek je blízko čerstvé pizze Kapka vody a poklička udělají zbytek
Jeden detail povýší obyčejný ohřev na malý kuchařský trik. Než pánev přiklopíte, kápněte trochu vody na volné dno hned vedle plátku. Pár kapek stačí, přímo na pizzu je lít nemusíte. Voda se odpaří, pod pokličkou vznikne pára a ta rovnoměrně roztaví sýr, aniž by kůrka nasákla a zvláčněla.
Podobně funguje i drobnost, kterou využívají zkušení pekaři pizzy: okraje těsta před ohříváním přejeďte kapkou vody. Zavlhčené těsto pak během ohřevu neztvrdne a nezůstane po něm suchý, tuhý lem. Díky páře se navíc plátek pod pokličkou nespálí, i když pánev drží slušné teplo.
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Nejlíp poslouží těžší pánev, ideálně litinová nebo s masivním dnem. Rovnoměrně drží teplo a nenechá spodek pizzy zbrunátnět jen na jednom místě. Pokud máte doma jen nepřilnavou pánev, klidně ji použijte, jen hlídejte, ať teplotu netlačíte zbytečně vysoko, jinak se okraj připálí dřív než sýr.
Necháváte-li ohřívat mraženou pizzu, nechte ji nejprve chvíli povolit z mrazáku. Prohřeje se pak stejnoměrně a spodek nezůstane studený. A kdo má doma horkovzdušnou fritézu, může sáhnout i po ní, plátek v ní bývá hotový také za pár minut.
Ať zbytky vůbec mají co zachraňovat
Aby se dala pizza druhý den smysluplně oživit, záleží i na tom, jak ji přes noc uskladníte. Pizza ponechaná přes noc venku ztvrdne a vysuší se tak, že ji ráno nezachrání ani sebelepší postup. Uložte ji raději do lednice a přikryjte, ať nenasákne pachy z ostatních potravin. Ráno pak stačí pánev, poklička a pár minut, a ze zapomenutého kusu je zase pochoutka.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/proc-pect-pizzu-z-mrazaku-na-panvi/, https://www.monouso.cz/blog/jak-ohrat-pizzu/, https://recepty.blesk.cz/clanek/vareni/2738/jak-ohrat-pizzu-aby-byla-jako-cerstva.html, https://pizzaguru.cz/jak-ohrat-pizzu/, https://www.onlyu.cz/rady-a-napady/nejlepsi-zpusob-jak-ohrat-pizzu-zapomente-na-mikrovlnku-i-na-troubu/