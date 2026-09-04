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Umělá inteligence změní smysl práce. Možná i to, kdo bude vládnout světu

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Rozhovor s Ondřejem Vaňkem, expertem na umělou inteligenci, investorem ve fondu CarPower, zakladatelem softwarové firmy Blindspot Solutions, který v oboru AI působí i na pražské ČVUT. Dokážou, nebo nedokážou stroje a AI jednou zcela nahradit člověka? Rozhovor je textovou verzí ekonomického podcastu MakroMixér. Připravují jej Robert Břešťan, šéfredaktor HlídacíPes.org, a hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš.
AI Perplexity

AI Perplexity

Zdroj: Foto: vygenerováno AI Perplexity na základě promptu HlídacíPes.org
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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