Česnek vám nevyklíčí ani po půl roce. Stačí ho pověsit vedle 1 věci, kterou má doma každý

Koupíte pěkné hlavičky česneku, uložíte je do kuchyně a za pár týdnů z nich trčí zelené klíčky. Stroužky měknou, hořknou a ztrácejí tu typickou ostrost. Přitom existuje jednoduchý trik, díky kterému vydrží česnek pevný a voňavý celé měsíce. Tou tajnou přísadou je něco, co má ve skříňce s kořením skoro každý.
Bylinka, kterou pověsíte hned vedle česneku
Tím pomocníkem je sušená aromatická bylinka. Nejlépe se osvědčil obyčejný bobkový list, který má doma opravdu každý. Stejně dobře ale zaberou i jiné voňavé sušené bylinky:
levandule, tymián, máta, kopr.
Stačí svazek přivázat k zavěšenému česneku nebo pár lístků přidat do košíku, kde ho máte uložený. S množstvím to nemusíte přehánět, postačí menší snítka nebo hrst suchých lístků poblíž hlaviček.
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Proč to funguje? Suché bylinky pomáhají udržet kolem hlaviček sucho a zbytková vlhkost dělá česneku ze všeho nejvíc problémů. Jejich výrazná vůně navíc odrazuje drobné škůdce a brzdí množení plísní na povrchu stroužků. Právě roztoč zvaný vlnovník česnekový dokáže stroužky vysušit tak, že jejich povrch zmatní a hlavička se scvrkne. Vrstva voňavých bylinek mu práci pořádně znepříjemní. Jako příjemný bonus se navíc po celé kuchyni rozvoní koření.
Proč česnek vůbec začne klíčit
Každý stroužek v sobě nosí malý zárodek budoucí rostliny. Když se okolo objeví vlhko a trocha chladu, zárodek dostane signál, že přišel čas růst. Začne si brát cukry uložené uvnitř stroužku a přemění je na energii pro nový výhonek.
Klíčící stroužek spotřebovává vlastní zásoby, proto měkne a začne hořknout. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Právě proto naklíčený česnek měkne a chutná nahořkle. Rostlinka spotřebovává vlastní zásoby a stroužek se pomalu vyprázdní. Zelený klíček uprostřed je zdravotně neškodný, jen nese tu hořkou chuť.
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Spousta lidí uloží česnek do lednice v dobré víře, že tam vydrží nejdéle. Je to jedna z nejčastějších chyb. Uvnitř je sice chladno kolem 4 stupňů, jenže zároveň dost vlhko. Vlhký chlad je přitom pro stroužek přesně ta pobídka, po které začne hnát klíček. A jakmile ho z chladu přenesete zpátky do pokojové teploty, klíčení se ještě zrychlí.
Stejným prohřeškem je i igelitový sáček. Plast nepustí ke stroužkům vzduch a drží u nich vlhko, takže česnek začne plesnivět. Škodí i světlo, které klíčení také urychluje. Zásoby proto ukládejte do tmy.
Hlavičky nechte vcelku a nechte je dýchat
Nejdéle vám poslouží česnek ponechaný v celých hlavičkách. Dokud paličku nerozeberete, chrání každý stroužek jeho vlastní slupka. Rozloupnutý stroužek na vzduchu rychle vyprahne a zplihne, proto hlavičku načínejte teprve ve chvíli, kdy česnek do jídla opravdu potřebujete. Máte-li česnek z vlastní zahrádky, nechte ho nejdřív pár týdnů pořádně proschnout a teprve pak ho ukládejte na zimu.
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Ideální je suchý, tmavý a dobře větraný kout, kde není horko od sporáku, ale ani mrazivo jako v lednici. Chladnější spíž, tmavá chodba nebo komora poslouží skvěle. Místo plastu sáhněte po síťce, proutěném košíku, dřevěné bedýnce nebo papírovém sáčku, aby kolem hlaviček stále proudil vzduch. A česnek držte dál od brambor, protože ty jeho klíčení urychlují.
Když stroužek přece jen vyžene klíček
Naklíčený česnek nemusíte hned vyhazovat. Pokud je stroužek stále pevný, klidně ho použijte, jen zelený klíček uprostřed před vařením vykrojte, ať pokrm nezhořkne. Uplatní se hlavně tam, kde projde delší tepelnou úpravou a jeho ostřejší tón se rozplyne mezi ostatními surovinami, třeba v dušených omáčkách nebo zapékaných pokrmech.
Zásoby si každé dva až tři týdny prohlédněte. Jeden měkký nebo plesnivý stroužek dokáže nakazit i ty okolní, proto ho hned odstraňte. S trochou péče a snítkou bylinky po boku vám dobře usušený česnek vydrží klidně šest až osm měsíců.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/11550-jak-skladovat-cesnek-aby-vydrzel-co-nejdele/, https://www.cesnekovna.cz/jak-spravne-skladovat-cesnek–aby-vydrzel-co-nejdele/, https://www.dumazahrada.cz/zahrada/nejlepsi-rady-jak-skladovat-cesnek/, https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/jak-skladovat-cesnek-na-zimu-tipy-triky-a-nejlepsi-metody, https://www.marianne.cz/venkov-styl/dobry-napad/cesnek-v-lednici-obrovska-chyba, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-skladovat-cesnek-aby-vydrzel-do-jara/