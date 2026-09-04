Ruské rakety nahradil švédský systém. Strakonický pluk s ním slouží už 20 let

První kapitola českého příběhu RBS-70 se začala psát v roce 2003. Tehdy armáda rozhodla, že tyto komplety nahradí do té doby používané ruské systémy STRELA-2M. O rok později podepsalo ministerstvo kupní smlouvu na 16 odpalovacích zařízení, dva trenažéry, příslušenství a protiletadlové řízené střely.
Do Švédska se pak vydali první vojáci, kteří se měli s novou technikou naučit zacházet. Mezi nimi byl i dnešní vrchní praporčík strakonického 251. protiletadlového oddílu Roman Jirků. V květnu 2005 se v Karlskogě zúčastnil vojskových zkoušek a na podzim tam absolvoval instruktorský kurz.
Pro čtveřici prvních českých specialistů šlo o něco výjimečného. „Seznamovali jsme se s moderním systémem, využívající v té době unikátní způsob navedení rakety na cíl pomocí laserového paprsku, který je odolný vůči různým typům rušení. Zavedení systému do výzbroje české armády přirozeně budilo velký zájem a pozornost,“ vzpomíná Jirků.
Učili je lidé, kteří systém vymysleli
Pětitýdenní kurz probíhal přímo u výrobce a vojáci se při něm kromě techniky zdokonalovali také v angličtině. Po návratu do Česka začali první instruktoři předávat své zkušenosti dalším vojákům ve Strakonicích. Během první poloviny roku 2006 prošli kurzy všichni, kteří měli nové komplety obsluhovat.
Přezbrojení probíhalo postupně. První soupravu armáda převzala v roce 2005, dalších sedm dorazilo o rok později a zbývajících osm v roce 2007. Právě v roce 2007 si strakoničtí vojáci nový systém poprvé vyzkoušeli při střelbách ve Švédsku.
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Cíl tehdy nebyl zrovna malý terč na stojanu. Letadlo za sebou na laně táhlo rukáv, na který vojáci mířili. Počasí navíc střelcům příliš nepřálo.
„Povětrnostní podmínky nebyly moc příznivé a na obloze bylo hodně mraků. Během prvního kola střeleb, kdy stříleli moji kolegové, byla ve mně malá dušička, protože cíl jsem vůbec neviděl. Když jsem pak ale sám usedl ke kompletu, začal cíl vyhledávat a v monokuláru jsem jej viděl, veškeré obavy ze mě spadly,“ popsal praporčík Jirků.
Na stejné střelnici se vojáci znovu potkali o rok později. První střelby s RBS-70 na českém území se uskutečnily až v roce 2010 ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku.
RBS-70 prověřilo i Pobaltí
Za dvacet let služby se komplety objevily při řadě cvičení doma i v zahraničí. Strakoničtí vojáci se s nimi účastnili například cvičení Iron Sword v Litvě, Allied Spirit v Německu, Trident Juncture v Norsku nebo Bold Quest v Dánsku. Pravidelně se zapojují také do cvičení Ample Strike v Česku.
„Zbraňové systémy RBS-70 se za 20 let služby v Armádě ČR plně osvědčily. Své schopnosti a kvality prokázaly během nasazení v zahraniční operaci v Pobaltí, při podpoře pozemních jednotek v rámci brigádního úkolového uskupení a při významných vojenských cvičeních v tuzemsku i celé řadě jiných evropských států,“ sdělil plukovník Jaroslav Daverný, velitel strakonického 25. protiletadlového raketového pluku.
RBS-70 je určený především k ničení nízkoletících cílů. Raketa je naváděna po laserovém paprsku a komplet má maximální výškový dosah pět kilometrů a dálkový dosah osm kilometrů. Základní části systému lze podle armády připravit k akci za méně než minutu.
A vývoj tím neskončil. V letech 2020 a 2021 dostal strakonický útvar také modernizované komplety RBS-70 NG. Ty přinesly řadu vylepšení včetně automatického způsobu navedení rakety na cíl.