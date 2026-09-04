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Ruské rakety nahradil švédský systém. Strakonický pluk s ním slouží už 20 let

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Už dvě desetiletí chrání český vzdušný prostor protiletadlové raketové komplety RBS-70. Ve Strakonicích se s nimi vojáci poprvé seznamovali v roce 2005 a od té doby je prověřily nejen střelby a výcvik, ale také zahraniční mise. Strakoničtí vojáci s nimi například působili v Pobaltí, kde pomáhali posilovat východní křídlo NATO.
Ruské rakety nahradil švédský systém. Strakonický pluk s ním slouží už 20 let

Ruské rakety nahradil švédský systém. Strakonický pluk s ním slouží už 20 let

Zdroj: archív 25. protiletadlového raketového pluku
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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