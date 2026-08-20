Na silnicích se objevila červená čára. Řidiči by měli vědět, co znamená

Na silnicích se můžete chovat sebebezpečněji a přesto se nemusíte vrátit v pořádku. Mnohé závisí také na řidičích, kteří jsou na silnici s vámi. Každý den, když sedám za volant, si to uvědomuji. Mnozí nebezpečně předjíždějí. V nepřehledných úsecích nebo dokonce tam, kde je plná čára. Když mám v autě děti, bojím se o to více. Nikdy bych riskantně nepředjížděla. Raději přijedu o něco později.
Plná červená čára
Protože někteří řidiči plnou čáru prostě nerespektují, vznikla plná červená čára. Poprvé se objevila na silnici A-355, která spojuje španělská města Cártama a Marbella. Když byla v roce 2014 otevřena, očekávalo se, že po ní projede až 7 000 aut denně. V současné době je toto číslo 20 000.
Problém není hustá doprava, ale mnoho nákladních vozidel na cestách. Právě ta se často řidiči osobních vozů snaží předjet i ve chvíli, kdy na to nejsou vhodné podmínky. Červená barva má řidiče upoutat a varovat je, že předjíždění v tomto místě je skutečně nebezpečné. Červená je zvolena právě proto, že je spojována s varováním a nebezpečím.
Řidičům totiž pravděpodobně nestačí fakt, že je zmíněná silnice přezdívána silnicí smrti. Jen v roce 2023 na ní přišlo o život 10 lidí. Jenže jak se zdá, zkušenost je nepřenosná. A dokud se nic nestane přímo nám, často na toto neslyšíme. Bohužel. Právě proto se stávají nehody v těch samých úsecích stále dokola.
Přejet nebo nepřejet červenou čáru
Samozřejmě, že asi červená čára není zeď. Přejet se tedy dá stejně jako klasická bílá čára. Nicméně její překročení může být pro řidiče opravdu nákladné. Pokud vás dopravní policie přistihne při předjíždění v červené zóně, dostanete pokutu 400 eur. Zaplatíte také čtyřmi trestnými body. Je tedy rozhodně lepší toto značení respektovat.
Jinde červené čáry nejsou
V Polsku ani jiných zemích Evropy se prozatím podobné červené čáry na silnicích neobjevily. To však neznamená, že tomu tak v budoucnu nebude. Řešení, které testují ve Španělsku, totiž sledují dopravně bezpečnostní experti z celé Evropy. Pokud se testy ve Španělsku ukážou jako účinné, mohla by být červená čára ve velkém měřítku zavedena i v dalších zemích Evropské unie.
Jak byste na červenou čáru reagovali vy pokud byste ji spatřili na silnici? Měla by na vaši psychiku vliv a předjíždění byste si díky této výrazné barvě upozorňující na nebezpečí rozmysleli? Nebo by vás ani červená ve vašem úmyslu nezastavila? Osobně nepředjíždím ani na bílé, tudíž bych v okolí červené čáry jela s ještě větším respektem. Rozhodně bych se nepustila do předjíždění.
Zdroje článku: motoryzacja.interia.pl, moto.pl, www.auto-swiat.pl, www.storicko.cz