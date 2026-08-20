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Na silnicích se objevila červená čára. Řidiči by měli vědět, co znamená

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Překročit plnou čáru je na silnici zapovězené. Někteří řidiči však toto nařízení nedodržují. Proto vznikl nový typ plné čáry – červená.
Na silnicích se objevila červená čára. Řidiči by měli vědět, co znamená

Na silnicích se objevila červená čára. Řidiči by měli vědět, co znamená

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Storicko.cz

Storicko.cz je magazín zaměřený na poutavé články ze světa skutečných příběhů, inspirativních osobností i zajímavých událostí. Najdete tu směs životních osudů, kuriozit a historických momentů, které dokáží čtenáře vtáhnout a nabídnout nový pohled na svět kolem nás. Texty jsou psané tak, aby...

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