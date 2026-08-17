Hledají téměř 2 000 lidí. Nabízejí přes 6 000 zlotých čistého a přispějí i na bydlení

A kdeže jsou tak skvělé pracovní podmínky? U Pohraniční stráže. Výhodou práce u Pohraniční stráže je fakt, že kromě slušného platu získáte také dotované bydlení nebo úhradu cestovních výdajů. V letošním roce plánuje pohraniční stráž přijmout maximálně 1973 nových policistů. Více než tisíc míst je přitom plánováno pro přípravnou nebo trvalou službu, 907 míst je k dispozici pro zájemce o smluvní službu. Půjdete to zkusit?
Pro koho je práce vhodná
Práce v Pohraniční stráži rozhodně není pro každého. Uchazeč musí mít polské občanství a také bezvadnou pověst. Nesmí mít pletky se zákonem a musí mít alespoň středoškolské vzdělání, případně střední odborné vzdělání. Ke službě je dále zapotřebí fyzická a duševní způsobilost. První část do puntíku splňuji, obávám se však, že by mne limitovala právě fyzická způsobilost. Když začnu trénovat, tak možná za pár let…
Každý uchazeč musí projít nejen klasickým pohovorem, ale navíc také znalostními testy, testy fyzické zdatnosti, psychologickým vyšetřením, psychofyziologickým vyšetřením a dalšími nezbytnými procesy jako je kontrola správnosti údajů v osobním dotazníku. Existují výjimky z postupu, a to pro bývalé příslušníky pohraniční stráže nebo pro kandidáty ucházejících se o pozici, která vyžaduje odbornou praxi, znalosti nebo kvalifikaci.
Kde se provádí nábor
Nábor se provádí po celém Polsku. Zájemci se mohou hlásit na pobočky mimo jiné v Bieszczadách, Karpatském, Přímořském, Bugském, Oderském, Vislském, Podlaském nebo Slezském vojvodství. Největší počet míst v roce 2026 je plánován pro pobočku Pohraniční stráže Podlasie, pobočku Pohraniční stráže Bieszczady a pobočku Pohraniční stráže řeky Bug.
V Podlaském vojvodství hledají 160 nových tváří. Jednotka pohraniční stráže Bieszczady přijme 155 osob, stejně jako jednotka řeky Bug. Nejméně osob bude přijmuto v karpatské pohraniční stráži. I tak však v tomto místě potřebují čtyři desítky nových tváří.
Plat se zvýší po školení
Jedním z hlavních důvodů, proč se přidat k pohraniční stráži, je bez okolků zajímavý plat. Stážista mladší 26 let pobírá měsíčně přes 5 900 PLN čistého. Vyšší výdělky jsou možné díky daňové úlevě pro mládež, která ročně osvobozuje od daně příjem až do výše 85 528 PLN.
Lidé starší 26 let mohou počítat s platem zhruba 5 500 PLN čistého. Plat se však zvyšuje po absolvování školení. Důstojník sloužící jako kontrolor nebo juniorní asistent před dosažením věku 26 let pobírá téměř 6 600 PLN čistého. Po dosažení tohoto věku měsíční plat přesahuje 6 000 PLN čistého.
Další výhody
Příslušníci pohraniční stráže dostávají příspěvky na bydlení přesahující 900 PLN čistého. Obdržet mohou i náhradu cestovních výdajů na místo služby. Tato dávka se pochopitelně liší podle toho, jak daleko to mají zaměstnanci z domova na místo služby. Každopádně příslušníci dostanou 140 PLN pro cesty do 30 kilometrů, 180 PLN pro cesty od 30 do 50 kilometrů a 220 PLN pro cesty přesahující 50 kilometrů.
Zdroje článku: www.infor.pl, www.strazgraniczna.pl, finanse.wp.pl, www.storicko.cz