Tabletu do myčky nedávám jen na nádobí. Tenhle trik může zachránit ucpaný dřez

Udržovat doma pořádek je někdy opravdu náročné. Zvláště pokud jsou doma děti. Mnohé maminky si občas připadají, jak kdyby celý den nic nedělaly. A přitom se nezastaví od rána do večera. Jsem na tom někdy podobně. Proto ocením všechny tipy na zjednodušení úklidu. Dřez i umyvadlo v koupelně se snažím udržovat bez zbytků jídla nebo vlasů. Přesto se někdy stane, že se odtok ucpe. Naštěstí existuje jednoduchá metoda, která může ušetřit peníze za instalatéra a nezahrnuje použití čističe odtoků.
Jak vyčistit dřez
Tableta do myčky nezklame. Vezměte půl šálku horké vody a rozpusťte v ní tabletu. Důkladně promíchejte a poté směs nalijte do odpadu. Nechte několik minut působit a poté propláchněte teplou vodou. Nevěříte? Já jsem tomu také nevěřila, než jsem to ze zoufalství vyzkoušela. A není to jediné místo, kde mi tablety do myčky zachraňují život.
Koš na odpadky
Osobně používám tablety do myčky také k čištění koše na odpadky, který někdy opravdu šíleně zapáchá. Naplním ho teplou vodou, vhodím tabletu a nechám působit. Pak jen opláchnu a je hotovo. Dříve jsem používala především jedlou sodu, ale nebylo to podle mého názoru tak efektivní. S tabletami jsem naprosto spokojená.
Usazeniny od kávy a čaje
Vadí vám v hrncích nebo talířích usazeniny? Pak je vhodné je také naplnit horkou vodou a rozpustit v ní malý kousek tablety do myčky. Nechte hodinu působit a potom opláchněte. Skvrny by měly zmizet. Trik lze použít i na vázy nebo třeba karafy. Případně i na termosky. I v tomto případě jsem byla skeptická, protože naše termoska byla opravdu plná černých skvrn. Dneska je díky tabletám jako nová.
Použití v koupelně
Rozpusťte tabletu v teplé vodě a vytvořte si tak skvělý roztok, který vám pomůže vyčistit vaši koupelnu. Roztok může pomoci s ucpanými tryskami sprchové hadice. Stejně tak pochopitelně lze pomocí roztoku umýt také umyvadlo, záchod nebo vanu. Potom stačí povrchy opláchnout a otřít hadříkem z mikrovlákna.
Skvrny od motorového oleje
Přiznám se, že tento trik jsem ještě nezkoušela, zdá se však, že by mohl fungovat. Stává se vám někdy, že při manipulaci s motorovým olejem trochu ukápne na podlahu v garáži nebo dlažbu na zahradě? Není to nic zcela neobvyklého. Pokud chcete skvrny od oleje odstranit, je potřeba nejprve odstranit olej na povrchu.
Ideální je pohodit na místo piliny nebo kukuřičný škrob. Dobře poslouží i stelivo pro kočky. Zmíněné věci absorbují rozlitou tekutinu. Jakmile se veškerý olej vsákne, navlhčete skvrnu vodou a celou ji vydrhněte tabletou do myčky nádobí. Pokud je skvrna velká, můžete použít několik tablet. Nechte prací prostředek na skvrně působit asi půl hodiny a poté opláchněte čistou teplou vodou. Já to v případě potřeby rozhodně vyzkouším.
Zdroje článku: www.planeta.pl, kobieta.onet.pl, www.ofeminin.pl, www.storicko.cz