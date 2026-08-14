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Temu a AliExpress zdražily. Poláci ale rychle přišli na způsob, jak nový poplatek omezit

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Nákupy na platformách jako jsou Aliexpress, Temu nebo Shein se od 1. července 2026 zdražily. Vztahuje se na ně totiž dodatečný poplatek.
Temu a AliExpress zdražily. Poláci ale rychle přišli na způsob, jak nový poplatek omezit

Temu a AliExpress zdražily. Poláci ale rychle přišli na způsob, jak nový poplatek omezit

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Storicko.cz

Storicko.cz je magazín zaměřený na poutavé články ze světa skutečných příběhů, inspirativních osobností i zajímavých událostí. Najdete tu směs životních osudů, kuriozit a historických momentů, které dokáží čtenáře vtáhnout a nabídnout nový pohled na svět kolem nás. Texty jsou psané tak, aby...

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