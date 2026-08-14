Temu a AliExpress zdražily. Poláci ale rychle přišli na způsob, jak nový poplatek omezit

Zmíněný poplatek činí 3 eura. Neúčtuje se však za každou položku ani za balíček, ale za kategorie objednaného zboží. Bohužel se tak nakupování na čínských platformách dost prodražilo. Především pro ty, kteří podobně jako já nakupovali levnější a menší produkty. Poláci si však našli cestu, jak to obejít.
Lidé nakupovali méně
První měsíc nového poplatku znamenal méně nákupů a méně balíčků. Ostatně to byl jeden z cílů zavedení poplatku. Menší uhlíková stopa. Méně obalového materiálu. Menší dopad dovážení levného zboží z Číny na životní prostředí. Logistické společnosti hovořily na konci července o 20procentním poklesu zásilek.
Temu a Aliexpress zaznamenaly také výrazný pokles polských uživatelů. Částečně je to však dáno tím, že jsou prázdniny. Je pravda, že ani já jsem se nyní ještě k nákupům nedostala. Nepoužívám čínské obchody často. Obvykle před Vánocemi, Velikonocemi nebo v případě, že má dcerka narozeniny. Nakupuji tu především dekorace na zmiňované příležitosti. Nicméně ještě nedávno Temu soupeřilo o vedení v počtu nákupů a nyní výrazně zaostává za Allegrem.
Nejnovější zpráva však tyto poklesy alespoň částečně vyvrací. Data z aplikace whenUbuy ukazují, že měsíční výdaje na e-shopech se ve skutečnosti zvýšily o 6 % na 825 PLN. Na čínských platformách průměrné měsíční výdaje stále přesahují 300 PLN a průměrná hodnota jednoho produktu se zvýšila z 22 PLN na 29 PLN.
Jak je to možné?
Poláci přišli na to, jak nepřestat nakupovat levné zboží a přitom se vyhnout poplatkům. A je to zcela jednoduché řešení. Objednávají tak méně často, ale ve větším množství. „Omezují frekvenci nákupů a konsolidují objednávky, aby rozložili fixní poplatek na větší počet položek z jedné kategorie, což mění strukturu košíku,“ říká Sebastian Błaszkiewicz, expert společnosti Univio, technologického partnera podporujícího digitální transformaci obchodu.
Vysvětluje, že zavedení cel ovlivnilo chování spotřebitelů, ale nevedlo k masovému odchodu z platforem, jako jsou Temu, Shein nebo AliExpress. Vyšší ceny při platbě jsou pro některé kupující obavou, ale ne vždy stačí k tomu, aby je přesvědčily k úplné změně nákupní destinace. Je jasné, že pro někoho, kdo nakupoval na platformách často a hodně, se to vyplatí. Osobně nevím, zda budu chtít utratit více peněz nebo si raději stejné zboží koupím například na Allegro, kde mám dopravu zdarma. Případně navštíví některý z kamenných obchodů.
Polsko je pro Číňany klíčovým logistickým centrem
Dalším faktorem přispívajícím k oživení platforem zpoza Velké čínské zdi je přesun skladových center do Evropy. Důležité je, že Polsko se stalo jedním z nejdůležitějších logistických center pro tyto platformy na celém kontinentu. Například v Magnici u Vratislavi se nachází jedno z největších logistických center Shein v Evropě. Po plném rozšíření se stane hlavním provozním centrem pro více než 100 milionů zákazníků v EU.
AliExpress otevřel v Konstantynówie Łódzkém vlastní oficiální logistické centrum o rozloze 10 000 metrů čtverečních, které odbavuje objednávky pro Polsko, Německo, Českou republiku a Rakousko. Mezitím se poblíž Varšavy nacházejí překladiště a distribuční sklady společnosti zajišťující logistiku pro AliExpress.
Zdroje článku: wyborcza.biz, biznes.interia.pl, www.telepolis.pl, www.storicko.cz