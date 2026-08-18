Pohřebné se zvýšilo na 7 000 zlotých. Od roku 2027 přijde další změna

Smrt je součástí života, ať se nám to líbí nebo ne. Vypravovat někomu z blízkých pohřeb je mojí noční můrou. Je mi však jasné, že jednou mě to nemine. Děsí mě také náklady spojené s důstojným posledním rozloučením. Naštěstí stát alespoň částečně na pohřby přispívá. A od letošního roku dokonce vyšší částkou než v minulosti. V těžkých chvílích je to pro rodiny vstřícný krok.
Od 1. ledna 2026 se zvýšilo pohřebné ze 4000 zlotých na 7000 zlotých. Šlo o první zvýšení za dlouhých 13 let. Zaveden byl také mechanismus indexace. Dávka se má zvýšit, pokud inflace překročí 5 %. Sebastian Kamiński, zástupce ředitele odboru sociálního zabezpečení na ministerstvu rodiny, práce a sociální politiky, připomněl také nová nařízení týkající se dodatečné finanční pomoci na zajištění pohřbu. Konkrétně cílenou dávku ze sociální pomoci na pokrytí doložitelných a odůvodněných nákladů na pohřeb.
Dodatečná podpora od státu
Dodatečná podpora může být poskytnuta v případě, že zesnulý nemá nárok na pohřebné nebo v případě, že osoba organizující pohřeb vynaloží mimořádně vysoké náklady. Například související s přepravou těla ze zahraničí. Pomoc je možné vyplatit i v případě, že rodina obdržela pohřební příspěvek a dávka není založena na výši příjmu. Tato podpora je podle mého názoru určitě potřebná, protože náklady mohou být v některých případech opravdu vysoké a nikdo nechce po smrti svého blízkého řešit ještě případné dluhy.
Rychlejší vyplácení
Změny se dotkly i lhůty pro výplatu dávek. Z 30 dnů se zkrátila na 14 dnů ode dne objasnění poslední okolnosti potřebné pro výplatu dávek nebo vydání rozhodnutí. Během zasedání parlamentního podvýboru 14. května 2026 informovala ředitelka Odboru dávek ZUS Urszula Juszczaková, že skutečná průměrná doba výplaty byla ještě kratší a činila přibližně 9 dní.
Potěšující pro pozůstalé je fakt, že se snížil počet dokumentů, které je třeba předložit. ZUS totiž některé informace může získat ze státních registrů. Stále však platí, že je třeba předložit doklady potvrzující náklady na pohřeb jako jsou účtenky nebo faktury.
Změny od následujícího roku
Další fáze změn přijde v roce 2027. Zástupci ZUS oznámili spuštění speciálního elektronického systému pro pohřební ústavy. Cílem je umožnit jim elektronické podávání žádostí o pohřebné. Sníží se tak množství dokumentů, které musí rodiny zesnulých v současné době vyplňovat a proces bude ještě jednodušší.
Nový systém má také zkrátit dobu potřebnou ke zpracování žádostí. Pohřební ústavy zapojené do procesu žádosti o dávky budou moci efektivněji předkládat potřebné informace Ústavu sociálního zabezpečení.
Další změny
Pohřeb nebyl jediným tématem, které se projednávalo. Vrátila se také regulace týkající se hřbitovů a práva na pohřeb. Jeden poslanec zdůraznil nejen vysoké náklady na pohřební místa a urnové výklenky v kolumbariích, ale také situaci osamělých lidí, bezdomovců a těch, jejichž pohřby organizuje obec. Problém se týká poplatků za hřbitovní pozemky. Ty se obvykle platí po dobu 20 let. Po uplynutí musí být prodlouženy.
„Po 20 letech se problém znovu objeví, protože se oznámí, že pokud se nedostaví žádná rodina ani blízcí, aby uhradili náklady (…), bude hrob odstraněn,“ uvedl poslanec na schůzi, jak ho citoval rynekzdrowia.pl. Problém je obzvláště naléhavý pro lidi, kteří nemají rodinu nebo blízké, kteří by se mohli o hrob starat a uhradit s tím spojené náklady. To platí i pro lidi, jejichž pohřeb zajistila obec.
Zdroje článku: www.rynekzdrowia.pl, www.gazetaprawna.pl, forsal.pl, www.storicko.cz