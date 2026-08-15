Poláci mohou získat od MOPS tisíce zlotých. Existuje výjimka z příjmového limitu

Pomoc pro jednotlivce i rodiny v obtížných životních situacích. To je cílená dávka MOPS. Jde o peníze, které rodiny nebo jednotlivci potřebují na konkrétní a nezbytný účel. Nejčastěji k tomu dochází, když někomu docházejí finanční prostředky na základní denní potřeby. Tato dávka je k dispozici mimo jiné osobám, které jsou nemocné nebo jimž došlo k náhlému zhoršení zdraví, těm, kteří jsou nezaměstnaní nebo ztratili zdroj příjmu, samoživitelům, starším osobám nebo osobám se zdravotním postižením.
Existují limity, které nelze přesáhnout, abyste měli nárok na dávku. V roce 2026 jsou stanovené limity na 1010 PLN pro osobu, která vede domácnost sama a 823 PLN na osobu v rodině v případě, že je domácnost vícečlenná. Ve výjimečných situacích může být dávka přiznaná i v případě, že příjem tyto limity přesahuje.
Účelový příspěvek
Jde o formu finanční pomoci, kterou lze poskytnout i v případě, že příjem překročí standardní kritéria příjmů pro sociální pomoc. Tím se právě účelový příspěvek odlišuje od klasického účelového příspěvku. Lidé ho mohou získat například v obtížně předvídatelné situaci jako jsou požáry, povodně, bouřky nebo jiné přírodní katastrofy. Případně, pokud náhle vážně onemocní a nemoc vyžaduje nákladnou léčbu.
Pomoc lze využít na nákup léků, potravin, oblečení nebo vybavení bytu. Případně k pokrytí nákladů po požáru nebo povodni. Peníze mohou být použity také na neodkladné výdaje související s nemocí, náklady na pohřeb a další výjimečné životní situace.
Nejde o půjčku
Dávky mohou být nevratné, pokud je pomoc nezbytná k pokrytí základních potřeb. Případně mohou být částečně proplaceny náklady, pokud úřad rozhodne, že žadatel je schopen část finančních prostředků splatit v budoucnu. Pomoc je na uvážení, což znamená, že úřad analyzuje konkrétní situaci rodiny a činí individuální rozhodnutí.
Účelový příspěvek se vyplácí podle § 41 zákona ze dne 12. března 2004 o sociální pomoci: „Ve zvláště odůvodněných případech může být osobě nebo rodině s příjmem přesahujícím příjmové kritérium poskytnut účelový příspěvek ve výši nepřesahující příjmové kritérium pro osobu hospodařící v domácnosti sama nebo rodinu, který nepodléhá vrácení.“
Trvalé dávky
Na rozdíl od mimořádné dávky jsou trvalé dávky k dispozici osobám neschopným práce z důvodu věku nebo invalidity. Výše vyplacené dávky v tomto případě závisí na příjmu. V praxi může ovlivnit výši například pobírání podpůrné dávky. Ta totiž není z příjmů vyloučena. Také doba vyplácení je individuální. Závisí na situaci v rodině. Stanoví ji centrum sociální péče na základě okolností.
Nebojte se žádat
Jak je vidět, dávky od státu jsou k dispozici v různých těžkých životních situacích. Bohužel však stále existuje spousta osob, které o nich nevědí nebo se bojí požádat. Nebojte se v případě nouze žádat o pomoc. Osobně jsem o podobný příspěvek v minulosti také žádala a mohu říci, že to byla skutečně velká pomoc v nouzovém okamžiku. Děkuji za tuto možnost.
Zdroje článku: www.gazetaprawna.pl, www.infor.pl, mopscos.pl, www.storicko.cz