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Mountfield otočil duel s Vítkovicemi. O výhře rozhodl Jergl

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Mountfield HK doma prohrával s Vítkovicemi už 0:2, přesto dokázal zápas otočit. Hradec ve třetí třetině srovnal a v prodloužení rozhodl Aleš Jergl. Lvi tak vyhráli potřetí v řadě.
Mountfield otočil duel s Vítkovicemi. O výhře rozhodl Jergl

Mountfield otočil duel s Vítkovicemi. O výhře rozhodl Jergl

Zdroj: Oficiální stránky Mountfield HK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 18:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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