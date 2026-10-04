Rudy Linka přiveze do Hradce trio, se kterým si rozumí beze slov

Jazz pro Rudyho Linku není jen hudební žánr. Je způsobem komunikace, hledáním vlastního hlasu i něčím, co se člověk učí celý život. Světový jazzový kytarista, skladatel a moderátor se 9. října od 19:30 představí ve Filharmonii Hradec Králové. Do města, kde letos vystoupí už počtvrté, tentokrát přiveze projekt Rudy Linka Trio Live.
Na pódiu se k němu postaví bubeník Rudy Royston a kontrabasista Christ van Voorst van Beest. S oběma muzikanty Linka hraje už dvanáct let. „Naše souhra se často pohybuje na hranici telepatie… a někdy ji i překračuje,“ říká.
Na první pohled přitom nejde o nijak neobvyklé složení. Kytara, kontrabas a bicí patří k tradičním jazzovým sestavám. Linka ale upozorňuje, že zdání v tomto případě trochu klame. Jejich hudba se podle něj pohybuje mezi blues, rockem, folkem i klasikou, přičemž všechny tyto vlivy procházejí jazzovou citlivostí, melodií a rytmem.
Právě komunikace je pro Linku jedním z důležitých témat. A netýká se pouze hudby. „Hudba je pro mě především forma komunikace – i když ta naše je beze slov, pořád je to komunikace mezi muzikanty i s publikem,“ říká hudebník, který kromě koncertování natáčí podcast, vystupuje ve vlastní one man show a píše.
Jeho vztah k jazzu přitom začal dávno před odchodem z Československa. Linka emigroval v roce 1979 a přes Švédsko se dostal do Spojených států, kde později studoval na Berklee College of Music. Jeho učiteli byli mimo jiné Jim Hall, John Abercrombie nebo John Scofield. Spolupracoval také s řadou významných jazzových osobností.
Kořeny jeho vztahu k jazzu ale sahají ještě dál. Už jako čtrnáctiletý se potkával s muzikanty, kteří tento žánr hráli. Jedním z jeho učitelů improvizace byl Karel Velebný, jazzman a jedna z osobností spojených se zrodem Járy Cimrmana.
A právě humor je podle Linky s jazzem spojený možná víc, než by se mohlo zdát. „Jazz má k humoru velmi blízko a moje celoživotní motto zní: ‚Berte humor velmi vážně,‘“ říká.
Za desítky let se jeho vztah k jazzu proměnil. Když se ho ptali, jak by ho popsal dnes, odpověděl jednoduše: „Už si tykáme…“
Linka jazz vnímá také jako odvahu věřit vlastnímu rozhodnutí. „Jazz je především odvaha věřit tomu, že nota, kterou právě zahrajete, udělá tu skladbu lepší,“ říká. Právě improvizace podle něj vyžaduje nejen zkušenost, ale také schopnost spolehnout se na vlastní úsudek.
V Hradci tak 9. října nezazní jen sestava tří muzikantů, kteří si přijedou zahrát své party. Linka slibuje večer založený na vzájemném poslouchání, improvizaci a komunikaci s publikem. A možná také malý důkaz toho, co znamená, když spolu lidé hrají dost dlouho na to, aby si nemuseli všechno říkat nahlas.
Rudy Linka Trio Live začne ve Filharmonii Hradec Králové v pátek 9. října v 19:30.