Německo konečně zbrojí doopravdy: Bundeswehr převzal první sériovou Pumu S1, ruské tanky zničí na 4 kilometry

Převzetí proběhlo 28. srpna 2026. Vozidlo postavil společný podnik PSM a Bundeswehr ho dostal v konfiguraci S1, tedy v nejnovějším standardu, který Pumu vybavuje protitankovou výzbrojí. Pochází z objednávky na 50 nových kusů, kterou armáda podepsala v květnu 2023 za 1,087 miliardy eur včetně DPH. Dodávky z ní mají běžet od konce roku 2025 do začátku roku 2027. Od chvíle, kdy Berlín slíbil zásadní obrat v obraně, tak uplynuly víc než čtyři roky, než armáda převzala první sériové vozidlo nové série.
Dvě řízené střely v odpalovači udělaly z Pumy lovce tanků
Puma je pásové bojové vozidlo pěchoty, které v nejvyšší úrovni ochrany váží kolem 43 tun. Hlavní zbraní je automatický kanón MK 30-2/ABM ráže 30 mm, k němu patří koaxiální kulomet MG4 ráže 5,56 mm. Na pěchotu a lehčí obrněnce tahle výzbroj stačí, na tanky sama o sobě nemíří.
Proti tankům slouží integrovaný systém MELLS. Pod tímto německým označením se skrývá izraelská řízená střela Spike LR. Odpalovací zařízení nese dvě střely a je napojené na palebný systém vozidla, takže je posádka nemusí ovládat jako samostatnou zbraň. Oficiálně doložený dostřel je 4 000 metrů. Posádka tak může zasáhnout těžce pancéřovaný cíl dřív, než se dostane do účinného dostřelu vlastního kanónu. S1 proto stojí za pozornost: bez střel by Puma zůstala vozidlem pro boj na stovky metrů.
Standard S1 dále přidává denní i noční kamery s vysokým rozlišením pro řidiče, střelce i velitele, výhled kolem celého vozidla, novou generaci digitálních rádií a systém řízení boje, který Pumu propojuje se zbytkem jednotky v reálném čase. Hlavním protějškem na ruské straně je BMP-3. Má silnější hlavní zbraň, 100mm kanón, který umí odpalovat i řízené střely. Podle podkladů však za západním standardem zaostává v senzorech, digitálním propojení a ochraně posádky.
Kolik dnes Berlín dává na obranu po Scholzově dějinném zlomu?
Kancléř Olaf Scholz vystoupil v Bundestagu 27. února 2022, tři dny po začátku ruské invaze na Ukrajinu, a vyhlásil „Zeitenwende“, tedy dějinný zlom. Oznámil zvláštní fond 100 miliard eur na obranu a slíbil, že Německo bude trvale dávat na armádu víc než dvě procenta HDP.
Rozpočet na rok 2026 ukazuje, že slib dostal peníze. Řádný obranný rozpočet vzrostl z 62,4 na 82,7 miliardy eur, tedy o 20,3 miliardy, což je zhruba o třetinu. Dalších 25,5 miliardy přidává zvláštní fond, dohromady je to přes 108 miliard eur. Podstatné je rozložení: řádný rozpočet je víc než trojnásobkem toho, co letos přichází ze zvláštního fondu. Přezbrojení proto nestojí na jednorázové injekci.
Německo v tom není samo. Evropské státy NATO a Kanada podle aliance zvýšily výdaje na obranu v roce 2025 meziročně téměř o 20 procent. Bundeswehr přitom dohání dlouhé zanedbání. Od devadesátých let až do konce druhé dekády nového tisíciletí mu chyběly náhradní díly, munice i moderní technika.
Na většinu nových Pum si armáda počká nejméně do poloviny roku 2028
Padesát vozidel z první objednávky druhé série je jen menší část zakázky. V prosinci 2025 objednal Bundeswehr dalších 200 Pum za zhruba 4,2 miliardy eur a smlouva nabyla účinnosti v lednu 2026. První kusy z ní mají dorazit nejdříve v polovině roku 2028. Z 250 nových vozidel druhé série tak čtyři pětiny k armádě přijedou až od té doby.
K tomu se přidává modernizace starších strojů. Na standard S1 se má převést 297 Pum z prvního losu a práce mají skončit v roce 2029. Samotný první los má přitom 350 vozidel, takže u 53 kusů podklady neuvádějí, co s nimi bude. Pokud se započítají všechny, Bundeswehr bude mít 600 Pum: 350 z prvního losu, 50 z právě dodávané objednávky a 200 z největší zakázky.
Puma má v jednotkách nahradit zastaralé Mardery. Podle podkladů se tak stane realisticky ve druhé polovině dekády, termín ale nejspíš ještě sklouzne. Dodavatel převodovek RENK má totiž nasmlouvané dodávky od června 2027 do listopadu 2030.
Zkoušky čekají Pumy v Gredingu i Meppenu, kabeláž pro ně vzniká ve Staré Pace
První dva kusy nové série k bojovým útvarům hned nepojedou. Míří do armádních zkušeben. Zkušebna WTD 81 v Gredingu se zaměřuje na elektroniku, komunikační systémy a spolupráci s ostatní technikou, ve WTD 91 v Meppenu se ověřují zbraně, munice a ochrana. Jde o standardní postup před tím, než armáda vozidla zavede ve větším počtu.
Vývoj se standardem S1 nekončí. V červnu 2024 PSM ukázal, že druhý los dostane také nový systém aktivní ochrany MUSS 2.0, který má menší rozměry a rozpozná širší okruh hrozeb. Firma předvedla i obranu proti dronům a dalším pomalým, nízko letícím cílům, kterým se říká TSWA. Využila k tomu 40mm granátomet. Další standard S2 zatím existuje jen v plánech a konkrétní podobu podklady neuvádějí.
Na programu má podíl i česká firma. Podle serveru CZ Defence montuje Quittner & Schimek ze Staré Paky hybridní kabelové svazky pro modernizaci Pum. Oficiální seznam subdodavatelů programu PSM ale veřejně dostupný není.