Lukašenko slibuje Kremlu, že ho nikdy nezradí. Ruští jestřábi ho přesto mají za oportunistu, který šetří vlastní armádu

Běloruská státní agentura BelTA v posledních měsících šíří od prezidenta stále totéž poselství: „Budeme vždy s vámi.“ Minsk podle něj od společného kurzu s Ruskem neuhne a v rozhodující chvíli se postaví po boku Moskvy. Ještě nedávno zněla Lukašenkova linie střízlivěji. Bojovat chtěl jen tehdy, kdyby na Bělorusko někdo zaútočil. Formule o věrnosti a společném kurzu tenhle starší a opatrnější slib vytlačily.
Co Minsk Moskvě dává a kterou položku ze seznamu vynechal
V únoru 2022 posloužilo Bělorusko ruské armádě jako nástupní prostor pro útok směrem na Kyjev. Tím pomoc neskončila. Minsk dál dává k dispozici vojenskou infrastrukturu a logistické zázemí, posílá průmyslové dodávky a poskytuje Moskvě politické krytí. Analytici Council on Foreign Relations řadí Bělorusko mezi klíčové pilíře ruského severního předpolí.
Slova o věrnosti za poslední měsíce zesílila, vojenská pomoc se o vojáky nerozšířila. Lukašenko poslal Rusku území, sklady i továrny, svou armádu ale na ukrajinskou frontu nepustil.
Přímé nasazení běloruských vojáků na Ukrajině by přitom bylo přesně tou rozhodující chvílí, o které mluví státní propaganda. Taková chvíle zatím nenastala.
Léto 2024 na hranici s Ukrajinou rozzlobilo ruské jestřáby
Jak se na Lukašenka dívají běžní Rusové, nikdo spolehlivě nezměřil. Nedůvěru lze doložit jen u užší skupiny, kterou tu souhrnně nazýváme jestřáby. Patří k nim ruští proválečný blogeři, vojenští komentátoři a část bezpečnostních elit a v běloruském prezidentovi vidí oportunistu.
Nejčerstvější důvod k výčitkám jim dal v létě 2024, kdy eskalovalo napětí na bělorusko-ukrajinské hranici. Lukašenko situaci tlumil a sílu nepředváděl, na což ruský proválečný prostor odpověděl vlnou kritiky. Analytici listu Kyiv Independent jeho pohraniční kroky popsali jako uměle vyrobenou ukázku loajality vůči Moskvě. Stačila na to, aby Kreml zůstal klidný, a byla příliš opatrná, aby jestřáby uspokojila. Takové hodnocení odpovídá i tomu, co Lukašenko dělá s armádou: dost pro spojence, málo pro válečnou stranu.
Druhá výčitka je starší. Putin roky tlačí na hlubší splynutí obou zemí v takzvaném Svazovém státu a Lukašenko ho dlouhodobě brzdí, i když jinou možnost, kam se obrátit, nemá. Důvod je osobní: v plně pohlceném Bělorusku by z prezidenta zbyl gubernátor.
Válka s vlastními ztrátami by v Bělorusku mohla oživit rok 2020
K Rusku Lukašenka poutá přesvědčení i nutnost. Ideově je proruský a protizápadní a pózu v tom hledat nelze. Od roku 2020, kdy brutálně potlačil protesty, je navíc na Putinovi existenčně závislý, a to politicky, hospodářsky i bezpečnostně. Bez ruské podpory by jeho režim vnitřní tlak nejspíš neustál. Moskvy se zároveň bojí natolik, že jí úplně všechno nedá.
Poslat armádu na Ukrajinu by pro něj bylo riskantní i doma. Výzkumy Belarus Initiative při Chatham House ukazují v běloruské společnosti silný protiválečný konsenzus. Ani ta část obyvatel, která s Ruskem sympatizuje, si nepřeje, aby se Bělorusko do bojů zapojilo samo.
Lukašenkova zdrženlivost je proto výpočet, na kterém závisí přežití jeho režimu. Společnost, kterou v roce 2020 jen s obtížemi zklidnil obušky a vězením, by se při válce s vlastními ztrátami mohla znovu dát do pohybu.
Kdy by Kreml začal na nasazení běloruských vojáků tlačit
Skutečná zrada by znamenala odepřít Moskvě běloruské území a infrastrukturu, zastavit další vojenskou integraci, distancovat se od Svazového státu nebo přestat krýt ruskou agresi politicky. Kreml by přišel o severní předpolí vůči Ukrajině i NATO. Polsku, Pobaltí a zbytku východního křídla Aliance by se ulevilo.
Tenhle scénář je dnes krajně nepravděpodobný. Západ Lukašenka neuznává, doma nemá bez ruských záruk legitimitu a běloruské hospodářství je na Moskvě závislé. Odklon od Ruska by pro něj znamenal politickou sebevraždu.
Formule spojence, který nebojuje, vydrží tak dlouho, dokud bude Kremlu víc vynášet stabilní běloruský týl než špatně motivovaná armáda na frontě. Zatím vynáší, protože několik brigád se spornou morálkou a bojeschopností by Rusku přineslo méně. Tlak by zesílil při výrazné eskalaci, například kdyby Rusko potřebovalo rychle zacelit frontu novými silami, a i tehdy by takový krok mohl Lukašenka stát víc než všechno, co Moskvě dosud odepřel. Pro Česko a další členy NATO z toho plyne, že posilování východního křídla Aliance bude dál nutné, protože vojenské provázání Běloruska s Ruskem zůstává trvalým zdrojem nestability na hranicích Evropy.