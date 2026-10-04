Evropě vládne auto od 339 900 Kč. Dacia Sandero porazila Golf i Teslu, přestože jí registrace klesly o víc než desetinu

Údaje pocházejí z databáze Dataforce, kterou převzal Automotive News Europe, a pokrývají Evropskou unii, státy EFTA a Velkou Británii. Sandero v nich od ledna do července nasbíralo 132 998 registrací. Druhý Golf jich má 121 272, takže mu na vítěze chybí 11 726 aut. Třetí T-Roc zaostává ještě zhruba o tisícovku víc. Jedničkou se Sandero stalo na trhu, kde se elektromobily prodávají rekordně a kde čtyři z deseti nejúspěšnějších modelů jsou kompaktní SUV.
Sandero ztrácí rychleji než čtyři z pěti soupeřů se známými čísly
Meziročně Sandero přišlo o 10,7 procenta registrací. Z první desítky padá rychleji jen Renault Clio, které ztratilo 12,9 procenta. T-Roc klesl o 5,4 procenta a Peugeot 208 o sedm procent. Toyota Yaris Cross se s poklesem o 0,3 procenta drží prakticky na loňské úrovni a Tesla Model Y roste. Vysvětlení, že Sandero vyhrává tím, že klesá pomaleji než konkurence, čísla nepotvrzují. Vede díky velikosti svého objemu, protože ani po ztrátě přes desetinu registrací ho nikdo z rivalů nedohnal.
Pořadí za ním se proti loňsku proměnilo. Golf skončil v celoročním součtu za rok 2025 pátý, letos je druhý. Clio naopak spadlo z loňského druhého místa na čtvrté. Meziroční změnu Golfu data neuvádějí, takže z jeho posunu nelze vyčíst, jestli registrace přidal, nebo jen ztratil méně než ostatní.
Pro Dacii nejde o první úspěch. Podle tiskové zprávy značky je Sandero nepřetržitě od roku 2017 nejprodávanějším autem mezi soukromými zákazníky v Evropě. V letech 2024 a 2025 vedlo i celkový žebříček napříč všemi prodejními kanály. Dacia sází na nízkou cenu: český ceník začíná na 339 900 Kč. Nabízí k tomu verzi na LPG a hybridní pohon, u kterého slibuje úsporu paliva až 40 procent.
Pátá za sedm měsíců, v samotném červenci až na 73. příčce
Tesla Model Y má od ledna do července 115 957 registrací, což jí stačí na páté místo. Meziročně přidala 55,2 procenta a mezi modely první desítky, u kterých data změnu uvádějí, jako jediná roste. V celoročním žebříčku za rok 2025 se do první pětky nedostala.
V samotném červenci ji Dataforce řadí až na 73. místo. Tesla dodává auta v dávkách navázaných na čtvrtletní výrobní cykly, a její měsíční čísla proto prudce kolísají. Kumulativní pátá příčka tak o současném tempu Model Y mnoho neříká, protože ji mohou nést hlavně silné měsíce.
Bateriové elektromobily měly podle Dataforce v červenci v Evropě 25procentní podíl na trhu. Asociace ACEA uvádí za první pololetí v rámci EU podíl 20,7 procenta. Obě čísla se týkají jiného území i jiného období, takže je nelze přímo porovnat. V červencovém pořadí elektromobilů se před Model Y dostaly Škoda Elroq, Volkswagen ID.4 i Renault 5 E-Tech.
Proč je Škoda druhou značkou Evropy, když Octavia v desítce chybí
Škoda Octavia je s 98 423 registracemi jedenáctá. Na desátý Opel Corsa, kterého si zaregistrovalo 99 953 kupců, jí chybí 1 530 aut.
Jako značka je Škoda po sedmi měsících v Evropě druhá s 532 141 registracemi. Před ní je jen Volkswagen s 838 985 kusy, za ní zůstaly Toyota, Renault i Dacia. Dacia stojí ve velké míře na jediném modelu, zatímco Škoda rozkládá objem mezi Octavii, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Fabii, Elroq a další modely. Žebříček modelů proto značku se širokou nabídkou podhodnocuje a o síle Škody vypovídá méně než pořadí značek.
V Česku je Octavia od ledna do července nejregistrovanějším modelem s 11 425 vozy a podílem 7,62 procenta. Sandero se do české první desítky modelů nevešlo. Dacia jako značka je u nás pátá se 6 101 registracemi.
Evropská jednička drží jen 1,6 procenta všech nových registrací
Ani nejúspěšnější model kontinentu nemá velký kus trhu. Sandero tvoří zhruba 1,6 procenta všech nových registrací v Evropské unii, státech EFTA a ve Velké Británii. Žádné auto tedy evropskému trhu nedominuje a o pořadí v čele rozhodují jednotky tisíc kusů.
První desítka se dělí do tří skupin. Klasické hatchbacky zastupuje pět modelů: Sandero, Golf, Clio, Peugeot 208 a Corsa. Kompaktních SUV je v desítce čtyři, konkrétně T-Roc, Tiguan, Yaris Cross a Peugeot 2008. U Tiguanu a modelu 2008 data přesné počty registrací neuvádějí. Jediným elektromobilem v desítce je Tesla Model Y. Druhý model Toyoty v žebříčku, Yaris, skončil třináctý s 93 667 registracemi.