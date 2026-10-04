Roční auto místo nového ušetří až 30 procent. Pozor, víc než polovina mladých ojetin už má za sebou škodní událost

Statistiky skupiny AURES Holdings ukazují, kolik stojí, když auto opustí salon a začne jezdit. Téměř nová Škoda Superb se prodávala za 900 tisíc korun, tedy o 370 tisíc levněji než nový kus. Nový vůz tak vycházel zhruba na 1,27 milionu korun. Takový rozdíl je u horní hrany toho, co se dá na mladém autě ušetřit, a u mnoha modelů bude znatelně menší.
Octavia odepíše necelou pětinu, Defender skoro třetinu
Pojmy se v inzerátech volně prolínají. Zánovní auto v české praxi obvykle znamená mladou ojetinu, často do pěti let stáří a s nižším nájezdem. Roční vůz je užší kategorie. Bývá to předváděcí auto nebo vůz, který se vrátil z krátkého operativního leasingu.
Analýza platformy Carvago uvádí, že auto za první rok ztratí 15 až 30 procent ceny. Třicet procent je tedy horní hrana pásma. Kdo s ní počítá jako s jistotou, staví rozpočet na nejpříznivějším scénáři.
Rozdíly mezi modely jsou výrazné. Octavia v porovnání Carvago zlevnila o 19,29 procenta, kupec mladého kusu tedy ušetří necelou pětinu. Golf spadl ještě méně, o 17,38 procenta. Defender naopak ztratil 30,66 procenta a jako jediný z trojice se dostal nad horní hranu pásma.
Datum, podle kterého poznáte, kolik záruky zbývá
Tovární záruka běží od prvního uvedení vozu do provozu. Kolik z ní na nového majitele zbude, proto určuje datum první registrace, které je potřeba si od prodejce vyžádat. Rok výroby uvedený v inzerátu na tuhle otázku neodpoví.
Délka záruky se liší podle značky. Program Škoda Plus uvádí u ročních vozů 4 nebo 5 let tovární záruky, roční auto tak může mít před sebou ještě zhruba tři až čtyři roky ochrany. Hyundai ČR mluví o pěti letech. Nejdál jde Kia Czech, která dává sedm let od původní registrace nebo 150 tisíc kilometrů. Bez data první registrace se žádný z těchto slibů nedá přepočítat na konkrétní auto.
Mladší vůz láká i výbavou. Podle Evropské komise musí všechna nová auta v EU od 7. července 2024 nést víc bezpečnostních asistentů, souhrnně označovaných ADAS. Patří mezi ně nouzové brzdění, hlídání jízdního pruhu nebo upozornění na únavu. Nižší věk zvyšuje šanci na modernější výbavu, stejný balíček asistentů u každého kusu ale nezaručuje. V Česku má modernější výbava zvláštní váhu, protože průměrné osobní auto je tu podle ČSÚ staré 16,48 roku.
Kolik mladých aut má škodní událost i po odečtení vyměněných skel
Cebia analyzovala auta do pěti let stáří a u 50,93 procenta z nich našla škodní událost. V průměru šlo o 1,62 poškození na vůz. S představou, že nízký věk sám o sobě zaručuje čistou minulost, tahle data nejdou dohromady.
Část záznamů tvoří výměny čelních skel. Po jejich odečtení zůstává škodní událost u 39,25 procenta mladých aut, tedy zhruba u dvou z pěti.
Bezpečnější cestou je certifikovaný program, v němž značka prodává ojetiny s definovanou kontrolou, doloženou historií a často i se zárukou. Kdo nakupuje mimo něj, musí sám prověřit VIN, záznamy o škodách, servisní historii a původ vozu. Nízký nájezd ani lesklý lak žádnou z těchto kontrol nenahradí.
Zánovní auto kupuje zhruba každý osmý zákazník trhu s ojetinami
AURES Holdings napočítal 102 679 prodaných zánovních vozů, což je 12 procent sekundárního trhu. Představě, že se na mladé ojetiny přesouvá většina českých kupců, to neodpovídá.
Cebia uvádí 683 tisíc prodaných ojetých aut a 248 719 nových, ojetin se tedy prodalo zhruba 2,7krát víc. Češi dál nejčastěji kupují klasické ojetiny a zánovní vozy zaplňují úzký prostor mezi nimi a novými auty.
Průměrný zánovní vůz je podle AURES Holdings starý tři roky a má najeto 35 316 kilometrů. Při takovém stáří zbývají u pětileté tovární záruky přibližně dva roky, u sedmileté záruky Kie zhruba čtyři. Před prohlídkou si proto vyžádejte VIN, datum první registrace, servisní historii a potvrzení o záruce.