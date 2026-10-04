Ukrajinský pilot dohnal ruský dron zezadu a rozmetal ho střelou. Video vyšlo po noci, kdy Rusko vyslalo 108 dronů

Záběr se nejdřív objevil na Telegramu a odtud ho převzal ukrajinský server Censor.NET. Trvá jen několik sekund. Silueta stíhačky se srovná za pomalejším cílem, pod letounem krátce blýskne odpalovaná střela a vzápětí se ruský dron rozpadne v oblaku trosek. Kamera stála dole na zemi a autoři videa zůstávají v anonymitě. Podle všeho šlo o civilisty, kteří měli štěstí na správné místo a správnou chvíli. Grafickou úpravu ani simulaci na záznamu nic neprozrazuje, jde o skutečný vzdušný útok.
Pilot bez jména a stroj bez typu: co se dá z videa vyčíst
Přezdívku „eso“ pilotovi dali autoři příspěvku na sociální síti. Oficiálně ho tak nikdo neoznačil a Ukrajina nezveřejnila ani jeho jméno, ani typ letounu, ve kterém letěl. Pro tohoto konkrétního pilota tedy titul nemá žádnou oporu. Že ukrajinské letectvo takové střelce má, se ví z jiných zdrojů. Vzdušné velitelství Západ v květnu 2026 představilo pilota MiGu-29 s volacím znakem „Marcel“, který má na kontě přes deset zničených ruských střel a dronů. S videem ho ovšem nic nespojuje.
Marcel popsal jeden ze svých sestřelů nad Rivenskou oblastí. Na manévrující cíl tehdy musel útočit v extrémně malé výšce, kde se chyba může stát poslední.
Přiblížení zezadu, které je na novém záznamu dobře vidět, má taktickou logiku. Cíl se z této pozice téměř nepohybuje do strany, a protože infračerveně naváděné střely krátkého dosahu mají nejsilnější tepelnou stopu motoru právě ze zadní polokoule, je to pro odpal výhodný úhel. Jak daleko od dronu stíhačka byla a jakou rychlostí letěla, ze záběru pořízeného ze země určit nelze.
Kolik z 88 zničených dronů té noci připadlo na stíhací letectvo?
Video se objevilo v den, kdy ukrajinské letectvo hlásilo odražení velkého útoku z noci z 1. na 2. října 2026. Podle agentury Interfax-Ukraine Rusko vyslalo 108 dronů a 47 z nich byly proudové Šáhidy. Tato rychlejší varianta íránského dronu letí přes 400 km/h, takže pozemní obrana má na reakci mnohem méně času. Proudové Šáhidy tvořily téměř polovinu celého náletu.
Protivzdušná obrana zneškodnila 88 dronů, zbylých 20 tedy cíl nezastavil. Úspěšnost té noci vychází zhruba na 81 procent. V březnu přitom podle ukrajinského ministerstva obrany přesáhla 90 procent. Proč byla tentokrát nižší, hlášení nevysvětluje. Nabízí se vysoký podíl rychlých proudových Šáhidů, z dostupných čísel se to ale doložit nedá.
Ministerstvo zároveň uvádí, že Ukrajina od začátku roku 2026 neutralizovala přes 350 tisíc nepřátelských dronů. Samotných Šáhidů různé složky obrany sestřelily přes 31 tisíc, tedy necelou desetinu toho počtu.
Stíhací letectvo je jen jednou z vrstev, které se o tyto výsledky dělí. Ve vzduchu létají MiGy-29, F-16 a nově i Mirage 2000 vyzbrojené střelami Magic-2. Na zemi stojí protiletadlové raketové systémy, od sovětských Buků po západní NASAMS. Elektronický boj ruší drony navigaci a řízení, mobilní palebné skupiny je sestřelují kulomety a lehkými kanóny a nasazují se i bezpilotní stíhače, tedy drony určené k lovu jiných dronů. Kolik z 88 sestřelů té noci připadlo na kterou z těchto vrstev, oficiální hlášení nerozepisuje.
Stíhačka v hlídkovém letu zasáhne tam, kam pozemní baterie nedosáhne
Stíhací letoun stojí mnohonásobně víc než dron, který sestřeluje. Agentura AP v reportáži z 1. října napsala, že F-16 proudové Šáhidy sestřelovat dokážou, ovšem „za mnohem vyšší cenu“. Levnější prostředky Ukrajina má. Od jara 2026 dostává švédský systém Tridon Mk2, jehož výstřel vyjde relativně levně. Je ale určený proti pomalým dronům. Proudový Šáhid pozemním prostředkem poprvé sestřelila až v dubnu soukromá skupina protivzdušné obrany.
Proti proudovým Šáhidům tak levná pozemní alternativa zatím stojí na jediném doloženém zásahu. Tyto drony létají nízko, rychle a v rojích, které mají obranu přetížit. Když je pozemní radar zachytí pozdě nebo když míří na cíl mimo dosah nejbližší baterie, může je stíhačka, která už je ve vzduchu na hlídce, zasáhnout dřív.
Cenu za nezachycený dron Ukrajina platí každý týden. AP popisuje, jak se Kyjev v posledních týdnech stále víc podobá frontovému městu. Dronové údery zasahují energetiku, průmysl, železnici, telekomunikační sítě i čerpací stanice.
Cvičení Eastern Phoenix 26 už pracuje s ukrajinskými bojovými scénáři
Ukrajinské zkušenosti s obranou proti dronům už převzala i Severoatlantická aliance. NATO v květnu 2026 zařadilo ukrajinské bojové scénáře do cvičení Eastern Phoenix 26, které se zaměřilo na ochranu východního křídla. Organizátoři je označili za cenné pro přípravu na dronové hrozby.
Česko leží na východním křídle NATO. Kdyby mu někdy hrozil podobný nálet, potřebovalo by stejný typ vrstvené obrany, jakou Ukrajina zdokonaluje každou noc pod skutečnou palbou: stíhačky, raketové systémy, elektronický boj i mobilní palebné skupiny. Z noci z 1. na 2. října zůstalo na Telegramu několik sekund videa a v hlášení ukrajinského letectva 88 zneškodněných dronů z původních 108.