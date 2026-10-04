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Traktor na Jičínsku skončil v plamenech. Škoda je 1,2 milionu

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Hasiči v sobotu dopoledne zasahovali u požáru traktoru v Radimi na Jičínsku. Když dorazili na místo, byl stroj celý v plamenech. Předběžná škoda dosahuje 1,2 milionu korun.
Traktor na Jičínsku skončil v plamenech. Škoda je 1,2 milionu

Traktor na Jičínsku skončil v plamenech. Škoda je 1,2 milionu

Zdroj: Oficiální účet na sociální síti X HZS Královéhradeckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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